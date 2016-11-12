19:25, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Pakistan'da tÃ¼rbeye bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 50 Ã¶lÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Sehvan kentindeki sufi alimlerinden Lal Åžahbaz Kalandar'Ä±n tÃ¼rbesinde dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 50 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, onlarca kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pakistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Sind eyaletinde dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda, en az 50 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, onlarcaÂ kiÅŸi yaralandÄ±. Emniyet kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Sehvan kentindeki sufi alimlerinden Lal Åžahbaz Kalandar'Ä±n tÃ¼rbesinde meydana gelen patlama esnasÄ±nda, yÃ¼zlerce insanÄ±n tÃ¼rbe etrafÄ±nda bulunduÄŸu belirtildi. Ä°ntihar bombacÄ±sÄ±nÄ±n tÃ¼rbenin "AltÄ±n KapÄ±sÄ±"ndan iÃ§eri girdiÄŸini belirten kaynaklar, saldÄ±rÄ±nÄ±n akÅŸam namazÄ±ndan sonra meydana geldiÄŸini bildirdi. En az 50 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±da yaralananlar Ã§evre hastanelere kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, olay yerine Ã§ok sayÄ±da gÃ¼venlik ekibinin sevk edildiÄŸi bildirildi. SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±.

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