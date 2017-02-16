19:32, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Ä°vanovic Kosova'da yeniden yargÄ±lanacak



Ä°vanoviÃ§'in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in SÄ±rplar tarafÄ±ndan gÃ¶steri dÃ¼zenlenmiÅŸti

Kosova'daki SDP lideri Ä°vanovic hakkÄ±nda daha Ã¶nce, 1999 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyindeki Mitrovica'da sivil Arnavutlara karÅŸÄ± savaÅŸ suÃ§u iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle verilen 9 yÄ±l hapis cezasÄ± iptal edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kosova'daki SÄ±rp Halk Ä°nisiyatifi Partisi (SDP) lideriÂ Oliver Ä°vanovicÂ hakkÄ±nda daha Ã¶nce, 1999 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyindeki Mitrovica'da sivil Arnavutlara karÅŸÄ± savaÅŸ suÃ§u iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle verilen 9 yÄ±l hapis cezasÄ± iptal edildi. Kosova Temyiz Mahkemesinin bugÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmasÄ±nda Ä°vanovic hakkÄ±nda daha Ã¶nce verilen hapis cezasÄ± iptal edilirken, sanÄ±ÄŸÄ±n yeniden yargÄ±lanmasÄ±na karar verildi. SDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ksenija Bozovic,yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°vanovic ve avukatlarÄ±na yeniden yargÄ±lanma kararÄ±nÄ±n teslim edildiÄŸini doÄŸruladÄ±. Ä°vanovic'in Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta ailesine, dostlarÄ±na ve partililerine geri dÃ¶neceÄŸini savunan Bozovic, "CezanÄ±n iptali, 9 yÄ±llÄ±k hapis hÃ¼kmÃ¼ iÃ§in kanÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki ifadelerimizi doÄŸrulamaktadÄ±r. Kosova'da adaletin geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor." dedi. 27 Ocak 2014 tarihinden beri gÃ¶zaltÄ±nda bulunan Ä°vanovic'in yargÄ±lanmasÄ±na 18 AralÄ±k 2014'te baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.

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