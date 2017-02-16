19:38, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe

HÃ¼seyin GÃ¼lerce FETÃ– Ã§atÄ± davasÄ±nda tanÄ±k olarak dinlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼lenÂ FETÃ–/PDY Ã§atÄ± davasÄ±nÄ±n 14'Ã¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ±na tutuklu sanÄ±klar Hidayet Karaca, Dilaver Azim, KazÄ±m AvcÄ±, Alaeddin Kaya, Ali Ã‡elik, AbdÃ¼lkadir Aksoy ve Ä°lhan Ä°ÅŸbilen ile bazÄ± mÃ¼ÅŸtekiler ve taraflarÄ±n avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmada tanÄ±k olarak dinlenen gazeteci yazarÂ HÃ¼seyin GÃ¼lerce, FETÃ– elebaÅŸÄ±Â Fetullah GÃ¼lenÂ ile 1980'de ilk kez karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 1989 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Zaman gazetesi adÄ±na konferanslar verdiÄŸini, 1993'ten itibaren ise Samanyolu TV'de gÃ¼nÃ¼n yorumunu yorumunu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

1995'te Zaman Gazetesi Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ olduÄŸunu ifade eden GÃ¼lerce, zaman baskÄ±ya girmeden Ã¶nce gazete sayfalarÄ±nÄ±n FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'e fakslandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, GÃ¼len'in bunlarÄ± tek tek kontrol ettiÄŸini sÃ¶yledi.

GÃ¼lerce, 1997-1998 yÄ±llarÄ±nda kendisi ve Fehmi Koru ile Alaaddin Kaya'nÄ±n da olduÄŸu 5 kiÅŸinin her hafta Altunuzade'de FEM'in 5. katÄ±nda Fethullah GÃ¼len ile bir araya geldiklerini de anlattÄ±.

Dershanelerin aÃ§Ä±lmasÄ±ndan ardÄ±ndan olayÄ±n farklÄ± bir safhaya geÃ§tiÄŸini ifade eden GÃ¼lerce, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"AltÄ±n Nesil' diye tamamen Fetullah GÃ¼len'in hipnotize ettiÄŸi bir nesil yetiÅŸtirilmeye baÅŸlandÄ±.Â Cemaatin dershanelerinde Ã¶ÄŸrencilerin seÃ§eceÄŸi Ã¼niversiteye abiler, ablalar karar veriyor. Hep Ã¶ÄŸretmenlik seÃ§tiriyorlar diye biliyorduk. MeÄŸerse hep hukuk yazÄ±lmÄ±ÅŸ. SeÃ§imlerde bunlara 5 bin oy Ã§Ä±ktÄ±. Zekeriya Ã–z ile ilgili gerÃ§eÄŸi Beyaz TV'de Ã¶ÄŸrendim. Emniyet istihbaratta Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ biri, 'Zekeriya Ã–z ile Hocaefendi hukuk fakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrenciliÄŸinden tanÄ±ÅŸÄ±yor'. dedi. Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ var Pensilvanya'da. Kozmik adamlarÄ±yla hep birebir ilgilenmiÅŸ. TanÄ±yanlar bilir, Fethullah GÃ¼len ile ailesiyle beraber gÃ¶rÃ¼ÅŸmek VÄ°P demektir. En tepedeki adamlar ailesiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rler. Mustafa Ã–zcan'dan sonra gelen kuÅŸak 5 yÄ±l boyunca molla tabir edilen kendisinin yetiÅŸtirdiÄŸi adamlardÄ±r. En tepedeki kozmik adamlar bu mollalarÄ±n iÃ§inden Ã§Ä±ktÄ±. Askeriye, yargÄ±, emniyet, bu hassas kurumlardaki en tepedeki kozmik adamlar bu mollalarÄ±n iÃ§inden Ã§Ä±kar. Mustafa Ã–zcan'Ä± iyi tanÄ±rÄ±m. Cemaatin kara kutusudur. ParadÄ±r. TÃ¼m TÃ¼rkiye'de cemaatin parasÄ±nÄ± Fetullah GÃ¼len adÄ±na o kullanÄ±r. GÃ¼len'in Ã¶rtÃ¼lÃ¼ Ã¶deneÄŸini o kullanÄ±r. Ã–zcan'a toslayan, tabanda ondan daha Ã§ok sevilen insanlar hep gitmiÅŸtir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sÄ±r onda, para onda. Kozmik iÅŸler onda."

"O GÃœNE KADAR BÄ°R FOTOÄžRAFI BÄ°LE YOK"

GÃ¼lerce, FETÃ–'de Ã¶ne Ã§Ä±kmasÄ±na iliÅŸkinse, "94 yÄ±lÄ± cemaat iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Bu yÄ±l Gazeteciler ve Yazarlar VakfÄ± kuruldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gizli gizli, kulaktan kulaÄŸa konuÅŸulan GÃ¼len... Bir nesil yetiÅŸtirildi, zemin hazÄ±rlandÄ±, ÅŸimdi sahneye Ã§Ä±kma zamanÄ± geldi. O gÃ¼ne kadar GÃ¼len'in medyada fotoÄŸrafÄ± bile yok. 94'te Gazeteciler ve Yazarlar VakfÄ±yla GÃ¼len'in ortaya Ã§Ä±kmasÄ± amaÃ§lanmÄ±ÅŸ. Ä°lk defa resmiyete giriyor. Onun iÃ§in Gazeteciler ve Yazarlar VakfÄ± Ã§ok Ã¶nemliydi" dedi.

Bu vakfÄ±n kurucularÄ± arasÄ±nda GÃ¼len'in de bulunduÄŸunu aktaran GÃ¼lerce, FETÃ– elebaÅŸÄ±nÄ±n kendisini bu vakfÄ±n mÃ¼tevelli heyeti vekili seÃ§tiÄŸini, GÃ¼len'in olduÄŸu yerde kendisinin mÃ¼tevelli heyeti vekili yapÄ±lmasÄ±na ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Daha sonra, Abant Platformu'nun kurulduÄŸunu anlatan GÃ¼lerce, "Orada da varÄ±m. Televizyonda varÄ±m, gazetede varÄ±m. EnteresandÄ±r kendisinin yetiÅŸtirdiÄŸi hiÃ§ kimseyi diÄŸer kanallara gÃ¶ndermedi. Bir ÅŸey oluyor, HÃ¼seyin Bey gitsin. Ben illegal yapÄ±nÄ±n legal gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ aktÃ¶rÃ¼ oldum ama bu rolÃ¼ aldÄ±ÄŸÄ±mÄ± hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmedim." diye konuÅŸtu.

"KENDÄ°SÄ°NÄ° MEHDÄ° ZANNEDÄ°YOR"

Mahkeme BaÅŸkanÄ± Selfet Giray'Ä±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yapÄ±sÄ±nÄ± sormasÄ± Ã¼zerine GÃ¼lerce, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"TeÅŸkilatÄ±n yapÄ±sÄ± Fetullah GÃ¼len'den ibarettir. O vardÄ±r, kendisini mehdi zannediyor. Aymaz'Ä±n ifadesiyle 'Beklenen salih zat'. MehdiliÄŸi inkar ediyor, ama beklenen salih zat olduÄŸu konusunda itirazÄ± yok. Kendisi de cemaattekiler de buna inanmÄ±ÅŸ.

15 Temmuz darbesi bile bu insanlarÄ± Ã§Ã¶zmez. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir kiÅŸi var, Fetullah GÃ¼len. Kendisinin seÃ§ilmiÅŸ kurtarÄ±cÄ± olduÄŸuna inananâ€¦ Pensilvanya'da yemek yerken bir arkadaÅŸ yeni aÃ§Ä±lan okullardan bahsetti. Ben de gayet ihtiyari ÅŸekilde 'Hocam iyi ki gelmiÅŸsiniz Amerika'ya'. Biz de seviniyoruz hizmet bÃ¼yÃ¼yor Amerika'da diye. MeÄŸer CIA yollarÄ± aÃ§mÄ±ÅŸ. 'Ä°nÅŸallah' dedim. Bana, 'HÃ¼seyin Bey, ben Ã§ocukluÄŸumdan beri istihdam ediliyorum'. dedi. Ã‡ocuk sorumlu deÄŸildir, Ã§ocukluÄŸundan beri hazÄ±rlananlar peygamberlerdir. PerÅŸembe akÅŸamÄ± tÃ¶vbe Peygamberimizle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor, istiÅŸare ediyor. Kendi baÅŸÄ±na karar almÄ±yor. Neden bombalÄ±yor pilotlar? SÄ±rf Fetullah GÃ¼len'in kurtarÄ±cÄ± olduÄŸuna inandÄ±klarÄ± iÃ§in."

"BYLOCK PROGRAMIYLA NEDEN HERKESÄ° KAYIT ALTINA KALDIRMIÅž?"

HÃ¼seyin GÃ¼lerce, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Her ÅŸeyin tedbirini alan bir kiÅŸi bu kayÄ±tlarÄ±n ve ByLock programÄ±nÄ±n tedbirini nasÄ±l almaz. ByLock programÄ±yla neden herkesi kayÄ±t altÄ±na aldÄ±rmÄ±ÅŸ? Ben onu GÃ¼len'in acÄ±masÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na veriyorum. Ben yanarsam herkes yansÄ±n, ben bitersem herkes bitsin. GÃ¼len'i anlamak, bir ÅŸemaya oturtmak ancak onu konuÅŸturmakla mÃ¼mkÃ¼n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu insanlar konuÅŸmazlar. Ä°tirafÃ§Ä±yÄ±m deseler bile ben itiraf edeceklerine inanmÄ±yorum."

"HÄ°TLER Ä°LE BENZER Ã‡OK YANI VAR. BÄ°R BEDENDE Ä°KÄ° KÄ°ÅžÄ°"

GÃ¼lerce, "GÃ¼len, sÄ±radan biri olarak gÃ¶rÃ¼lmesin. Deha raddesinde bir insan demek istemiyorum. Hitler ile Ã§ok benzer yanÄ± var. Bir bedende iki kiÅŸi. Bu insan istihbarat hastasÄ±, bu insan dinleme hastasÄ±, 2013'e kadar beni dinletmiÅŸ. UtanÄ±r insan, ayÄ±p denen bir ÅŸey var. Herkesi dinletiyor, kayÄ±t ve ÅŸantaj yaptÄ±rÄ±yor." ifadesini de kullandÄ±

"MOLLA EKÄ°BÄ°NDEN KÄ°MSE YAKALANAMADI"

HÃ¼seyin GÃ¼lerce, FETÃ– iÃ§inde molla ekibinin Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu, GÃ¼len'in rahleyi tedrisatÄ±ndan geÃ§miÅŸ 5 yÄ±llÄ±k dÃ¶nemlerde 3-4 kuÅŸak bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

GÃ¼lerce, "Mesela Adil Ã–ksÃ¼z. Birinci molla ekibinden Ahmet Kurucan var. Maalesef onlardan tek kiÅŸi yakalanmadÄ±. En esaslÄ± bilgileri verecek dokÃ¼manlarÄ± verecek kiÅŸiler yakalanmadÄ±." dedi.

"BATAN GEMÄ°YE ATLADI"

GÃ¼lerce, 17-25 AralÄ±k sÃ¼recinde Zaman gazetesinde "SavcÄ±lar bugÃ¼ne kadar hiÃ§ yanlÄ±ÅŸ yapmadÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± haber Ã¼zerine FETÃ–'nÃ¼n gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yazÄ±yla Fetullah GÃ¼len'in Recep Tayyip ErdoÄŸan'a savaÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisinin de gardÄ±nÄ± almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

GÃ¼lerce, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"GÃ¼len'in anlamasÄ± iÃ§in Mehtap TV'de '13 kiÅŸiyle ele geÃ§irilmesi baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ±ya giriyor mu' dedim. Ã–ÄŸleden sonra bir tweet attÄ±m. Bu Ã¼lkenin baÅŸbakanÄ±nÄ± yabancÄ±lar gÃ¶tÃ¼remez. BaÅŸbakan ya sandÄ±kta seÃ§men iradesiyle ya AK Parti kongresinde delege iradesiyle gider. Ertesi gÃ¼n 28 AralÄ±k. BaÅŸbakanla gÃ¶rÃ¼ÅŸme talebimi ErdoÄŸan'a iletecek ÅŸahÄ±sla 2 saat oturduk. Diyor ki bu saatten sonra bÃ¶yle bir teklif kabul edilecek bir ÅŸey deÄŸil ama kabul ederse senin GÃ¼len'e Ã¼ltimatom gibi bir ÅŸey vermen lazÄ±m. 2 saat sonra o mekanÄ±n bahÃ§esine Ã§Ä±ktÄ±k. 5 dakika sonra Ekrem DumanlÄ± aradÄ±, dinlemenin alasÄ±na bakÄ±n. 'Abi Ankara'da olduÄŸunuzu biliyoruz. LÃ¼tfen sen bu iÅŸlerin iÃ§ine girme. Biz uÄŸraÅŸÄ±yoruz zaten'. UÄŸraÅŸtÄ±nÄ±z da ne oldu dedim. Onu reddettim kapattÄ±m. 5 dakika sonra Åžerif Ali Tekalan, Pensilvanya'dan aranÄ±yor. 'HÃ¼seyinciÄŸim bir tweet atmÄ±ÅŸsÄ±n. LÃ¼tfen siler misin?' Silmedim kapattÄ±m. 5 dakika sonra Alaaddin Bey aradÄ±, dedi ki 'Åžu anda ne yapÄ±yorsan orada kal, bir adÄ±m daha atma. Kendisinin yanÄ±ndan arÄ±yorum'. Kendisinin yanÄ±ndan ifadesinin ne anlama geldiÄŸini bilenler bilir.

17-25 AralÄ±k'tan sonra. Mustafa YeÅŸil bana dedi ki 'Bak Ahmet TaÅŸgetiren BugÃ¼n'den ayrÄ±ldÄ± Star'a geÃ§ti. Batan gemiye atladÄ±'. O batan gemiye atladÄ± sen Ã¶yle bir ÅŸey yapma. DevamÄ±nda da 'Abi zaten BaÅŸbakan yerel seÃ§imleri gÃ¶remeyecek'. dedi. Beni ikna etmeye gelmiÅŸ. BaÅŸbakanÄ±n son kozlarÄ±nÄ± oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. 'BaÅŸbakan ya intihar edecek ya da akÄ±l hastanesine gidecek.' dedi."

GÃ¼lerce, medya yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine, "GÃ¼len medyasÄ±nÄ±n patron da yayÄ±n yÃ¶netmeni de her ÅŸeyi Fetullah GÃ¼len'dir. SÄ±zÄ±ntÄ± dergisi var, Ã§ok Ã¶nemli. TÃ¼rkiye'de bir derginin tirajÄ± 750 bin olur mu? Ãœniversite talebelerini Ã¶yle bir havaya sokuyorlar ki 50 tane yaparsan Hocaefendi size alnÄ±nÄ±zdan Ã¶pecek. Aksiyon dergisi var. BazÄ± kozmik adamlar Aksiyon dergisinden yetiÅŸtirildi." bilgisini paylaÅŸtÄ±.Â