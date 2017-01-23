BahÃ§esaray Belediyesine gÃ¶revlendirme

BahÃ§esarayÂ ilÃ§esinde gÃ¶revden alÄ±nan Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Garip Aykut'un yerine Kaymakam Serhat KarabektaÅŸ, vekaleten getirildi.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma nedeniyle DBP'li BahÃ§esaray Belediye BaÅŸkanÄ± Aykut'u gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.
Aykut, bakanlÄ±k kararÄ±nÄ±n tebliÄŸ edilmesinin ardÄ±ndan belediyeden ayrÄ±ldÄ±. Valilik kararÄ±yla Kaymakam KarabektaÅŸ, "Belediye BaÅŸkan Vekili" olarak gÃ¶revlendirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Suudi Arabistan'daki temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 20.27'de Ankara'ya geldi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanyaâ€™nÄ±n Bonn kentinde Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ile ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, gÃ¼mrÃ¼k kaÃ§aÄŸÄ± 487,47 gram zÃ¼mrÃ¼t ele geÃ§irildi
Van'Ä±n BahÃ§esaray ilÃ§esinde gÃ¶revden alÄ±nan Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Garip Aykut'un yerine Kaymakam Serhat KarabektaÅŸ, vekaleten getirildi
FETÃ–/PDY Ã§atÄ± davasÄ±nda tanÄ±k olarak dinlenen gazeteci HÃ¼seyin GÃ¼lerce, "GÃ¼len'i anlamak, bir ÅŸemaya oturtmak ancak onu konuÅŸturmakla mÃ¼mkÃ¼n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu insanlar konuÅŸmazlar. Ä°tirafÃ§Ä±yÄ±m deseler bile ben itiraf edeceklerine inanmÄ±yorum" dedi
Bursa'nÄ±n Ä°negÃ¶l ilÃ§esinde, PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 7 kiÅŸiden 5'i tutuklandÄ±
Manisa Valisi GÃ¼venÃ§er, "Daha Ã¶nce 18-23 Nisan tarihleri arasÄ±nda kutlanacaÄŸÄ± ilan edilen Mesir Festivali'nin 25-30 Nisan tarihleri arasÄ±nda kutlanmasÄ±na dair bir karar verildi" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Rum tarafÄ±nÄ±n tavrÄ± mÃ¼zakereye ve adadaki sÃ¼rece bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Ãœstelik Rum parlamentosunun kabul ettiÄŸi "Enosis" kararÄ± TÃ¼rkiye ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ iÃ§in kabul edilemez bir karardÄ±r" dedi
FETÃ–/PDY'nin "Ä±ÅŸÄ±k evleri"ne yÃ¶nelik Sivas merkezli 18 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda 11 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Bonn kentinde dÃ¼zenlenen G20 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ± Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel'in aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±yla baÅŸlayacak
Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Haluk Ã–zener, Ã‡anakkale'deki depremlere iliÅŸkin, "Bunlar daha uzun sÃ¼rebilir, yani bir hafta 15 gÃ¼n daha da devam edebilir" dedi
GÃ¼mrÃ¼k muhafaza ekiplerince GÃ¼rbulak'ta 600 kilogram eroin ele geÃ§irildi.
VatandaÅŸlara "16 Nisan'da oy kullanmak istiyorsa listede isimlerinin olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸru kontrol etmelidir" uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
TÃ¼rkiye ile Filipinler arasÄ±nda turizm alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ'Ä±n, yerel seÃ§imler Ã¶ncesinde vaatleri arasÄ±nda yer alan Rumeli HisarÃ¼stÃ¼-AÅŸiyan FÃ¼nikÃ¼ler HattÄ± ve Vezneciler-Sultangazi Metrosu hayata geÃ§iyor
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Naeh'le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼