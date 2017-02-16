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21:51, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe
Avrupa BirliÄŸi
20:09, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe

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Avrupa BirliÄŸi terÃ¶rle mÃ¼cadele yasalarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiriyor
Avrupa BirliÄŸi terÃ¶rle mÃ¼cadele yasalarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiriyor

Avrupa kamuoyunda tartÄ±ÅŸmalara neden olan AB terÃ¶rle mÃ¼cadele yÃ¶nergesi Ã¼zerinde planlanan gÃ¼ncellemeye dair tasarÄ± AP'de kabul edildi. Yeni kurallarÄ±n, artan terÃ¶r tehdidine karÅŸÄ± devreye sokulacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Strazburg'da toplananÂ Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Genel Kurulunda Hristiyan Demokratlar Grubunun Alman Ã¼yesi Monika Hohlmeier'in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "terÃ¶re karÅŸÄ± mÃ¼cadele" raporu veÂ AB Komisyonu'nun konuyla ilgili tasarÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼.

GayrÄ± resmi olarak KasÄ±m 2016'da Ã¼zerinde anlaÅŸÄ±lan tasarÄ±, birliÄŸin yasama organÄ± olan AP Ã¼yeleri tarafÄ±ndan oylanÄ±p kabul edildi.

TasarÄ±ya gÃ¶re terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± planlamak, saldÄ±rÄ± iÃ§in bilgi edinmek, saldÄ±rÄ±ya niyet etmek, terÃ¶r gruplarÄ±na katÄ±lmak amacÄ±yla yabancÄ± Ã¼lkelere seyahat etmek, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmak ve terÃ¶rÃ¼ Ã¶vÃ¼cÃ¼ aÃ§Ä±klamalarda bulunmak suÃ§ sayÄ±lacak. TerÃ¶re ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine Ã¶vgÃ¼de bulunmak, eylemleri hakkÄ±nda grafik ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri internet ortamÄ±nda paylaÅŸmak da suÃ§ kapsamÄ±nda deÄŸerlendiriliyor. AB'nin 2002'de oluÅŸturduÄŸu, 2008'de ilk gÃ¼ncellemesini yaptÄ±ÄŸÄ± "TerÃ¶rle MÃ¼cadele YÃ¶nergesi", kabul edilen deÄŸiÅŸiklikle kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.

TasarÄ± hakkÄ±nda raporu kaleme alan Hohlmeier, "TerÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± oldu diye Ã¼zÃ¼lmektense, bu saldÄ±rÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtirenleri harekete geÃ§meden Ã¶nce durdurmamÄ±z gerekir." ifadelerini kullanarak, yeni uygulama ile temel haklar ve artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gÃ¼venlik arasÄ±nda dengeyi buluÅŸturduklarÄ±nÄ± belirtti.

TasarÄ± 114'e karÅŸÄ± 498 Ã¼yenin kabul oyu verdiÄŸi, 29 milletvekilinin de Ã§ekimser kaldÄ±ÄŸÄ± oylama sonucunda kabul edildi.

TasarÄ±nÄ±n AB resmi gazetesinde yayÄ±nlanmasÄ±ndan sonra Ã¼ye Ã¼lkelere, tasarÄ±yÄ± ulusal yasalarÄ±na uygulamalarÄ± iÃ§in 18 aylÄ±k sÃ¼re tanÄ±nÄ±yor.



Ä°lgili Konular Avrupa Parlamentosu AB
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