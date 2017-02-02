Merkel, Federal Meclis Araştırma Komisyonunda ifade verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Güvenlik Ajansı'nın (NSA) ülkedeki casusluk faaliyetlerinin araştırılması için kurulan Federal Meclis NSA Araştırma Komisyonunda ifade verdi.
Komisyonda açıklama yaptıktan sonra üyelerin sorularına da yanıt veren Merkel, NSA'nın casusluk faaliyetlerini 2013 yılında medyadan öğrendiğini belirtti.
Merkel, dinlenme skandalının ortaya çıkmasının ardından ABD ile Almanya arasında casusluk faaliyetlerini sonlandırmayı amaçlayan “No-spy” anlaşması konusunda iki ülke istihbarat servisleri arasında görüşmelerin yapıldığını anlattı.
Almanya tarafının kararlılıkla bu konuda çalıştığını söyleyen Merkel, ancak Alman hükümetinin, siyasi düzeyde Washington hükümetiyle esaslı bir anlaşma yapılamayacağını tespit ettiğini kaydetti.
Merkel, 2013'te ifade ettiği “Dostlar arasında dinlenme olmaz” sözünü komisyonda da savunarak "Bu cümle istihbarat servislerinin neler yapacakları konusundaki düşüncemi ifade ediyor." şeklinde konuştu.
Alman İstihbarat Teşkilatının (BND) da 2015'te müttefik ülkeleri, hükümetleri ve kurumları dinlediğinin ortaya çıkmasına ilişkin de Mekel, “Dostlar arasında dinlenme olmaz’ cümlesine aykırı olan bazı şeylere rastlandı. Ancak bu, söz konusu cümleyi yanlış yapmaz." ifadesini kullandı.
BND'de bu cümleye riayet edilmediğini varsayacak bir sebebin bulunmadığını belirten Merkel, BND’nin dinleme faaliyetleri hakkında istihbarat servislerinden sorumlu Başbakanlık Dairesi Başkanı Peter Atlmaier tarafından bilgilendirildiğini kaydetti.
Merkel, BND'de bazı noksanlıkların tespit edildiğini, bunların giderilmesine çalışıldığını ifade etti.
Amerikan İstihbaratı tarafından kendi cep telefonun dinlendiğinin ortaya çıkmasına ilişkin bir soruya Merkel, kendi cep telefonun dinlenmesinin değil, halkın çıkarlarının korunmasının önemli olduğu cevabını verdi.
Bu konularda güvenlik ve özgürlük dengesinin tartılması gerektiğini vurgulayan Merkel, müttefik ülkelerin dinlenmesinden yana olmadığını belirterek, "Bu, güç ve enerji israfıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Komisyon üyelerinin, NSA’nın eski sistem analisti Edward Snowdon’a neden iltica hakkı verilmediğine ilişkin sorularını da cevaplayan Merkel, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarının yaptıkları incelemelerinin Snowden'e iltica hakkı vermek için koşulların oluşmadığını ortaya koyduğunu belirtti.
Merkel, oturumun başında kendisini, kızlık soyadını kullanarak Angela Dorothea Kasner olarak tanıtması dikkat çekti.
Başbakan Merkel'in Federal Meclis NSA Araştırma Komisyonunda ifade vermesinin geç saatlere kadar süreceği ifade edildi.
NSA'nın eski sistem analisti Edward Snowden, 2013’te sızdırdığı belgelerle ABD'nin dünya genelindeki dinleme faaliyetlerini ortaya çıkarmış, NSA'nın Alman vatandaşlarını ve başta Başbakan Angela Merkel olmak üzere bazı siyasetçileri dinlediği iddia edilmişti.
Bunun üzerine yaklaşık 3 yıl önce Federal Mecliste söz konusu iddiaları araştırmak üzere NSA Araştırma Komisyonu kurulmuştu.
Alman istihbaratının dinleme faaliyetlerinde dost ve müttefik ülkeleri de hedef aldığı iddiaları 2 yıl önce medyada yer almış, bunun üzerine de istihbarat servislerinin denetlenmesinden sorumlu olan Parlamento Kontrol Komitesi (PKGr) inceleme başlatmıştı.
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Almanya Başbakanı Merkel, ABD Güvenlik Ajansının ülkedeki dinleme faaliyetlerine ilişkin komisyonun üyelerinin sorularını da cevapladı
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