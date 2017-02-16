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21:51, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe
DÄ±ÅŸ Politika
21:22, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe

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Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Lavrov Suriyeâ€™deki son geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Lavrov Suriyeâ€™deki son geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanyaâ€™nÄ±n Bonn kentinde Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ile ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanyaâ€™nÄ±n Bonn kentindeÂ Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey LavrovÂ ile ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi.

G20 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±Â iÃ§in Bonnâ€™da bulunan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ikili temaslarÄ± Ã§erÃ§evesinde, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan, akÅŸam saatlerinde de Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere gÃ¶re gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye-Rusya ikili iliÅŸkilerinin yanÄ± sÄ±ra, Suriyeâ€™deki son geliÅŸmeler ve siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m Ã§abalarÄ± ele alÄ±ndÄ±.

G20 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±â€™nÄ±n cuma sabahÄ± yapÄ±lacak oturumunda da Suriye konusunun ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor. ToplantÄ±da ardÄ±ndan, uluslararasÄ± krizlerin Ã¶nlenmesi ve barÄ±ÅŸÄ± koruma Ã§abalarÄ± ele alÄ±nacak. G20 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±, Afrika konusunda yapÄ±lacak oturumla sona erecek.



Ä°lgili Konular Ã‡avuÅŸoÄŸlu Lavrov Suriye TÃ¼rkiye
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