21:25, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yurda dÃ¶ndÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Suudi Arabistan'daki temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 20.27'de Ankara'ya geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, Suudi Arabistan'daki temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 20.27'de Ankara'ya geldiÄŸi bildirildi. CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mahmut Karaaslan karÅŸÄ±ladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak ile Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T) MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan da Ankara'ya geldi. ErdoÄŸan, KÃ¶rfez Ã¼lkeleri Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'da resmi ziyaretlerde bulunmuÅŸtu.

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