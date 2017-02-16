DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
21:52, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe
Politika
21:25, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yurda dÃ¶ndÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yurda dÃ¶ndÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Suudi Arabistan'daki temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 20.27'de Ankara'ya geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, Suudi Arabistan'daki temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 20.27'de Ankara'ya geldiÄŸi bildirildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mahmut Karaaslan karÅŸÄ±ladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak ile Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T) MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan da Ankara'ya geldi.

ErdoÄŸan, KÃ¶rfez Ã¼lkeleri Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'da resmi ziyaretlerde bulunmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Politika Haberleri
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yurda dÃ¶ndÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yurda dÃ¶ndÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Suudi Arabistan'daki temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 20.27'de Ankara'ya geldi.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Lavrov Suriye deki son geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Lavrov Suriyeâ€™deki son geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanyaâ€™nÄ±n Bonn kentinde Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ile ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi
Ä°stanbul'da yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m kilo zÃ¼mrÃ¼t ele geÃ§irildi
Ä°stanbul'da yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m kilo zÃ¼mrÃ¼t ele geÃ§irildi

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, gÃ¼mrÃ¼k kaÃ§aÄŸÄ± 487,47 gram zÃ¼mrÃ¼t ele geÃ§irildi
BahÃ§esaray Belediyesine gÃ¶revlendirme
BahÃ§esaray Belediyesine gÃ¶revlendirme

Van'Ä±n BahÃ§esaray ilÃ§esinde gÃ¶revden alÄ±nan Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Garip Aykut'un yerine Kaymakam Serhat KarabektaÅŸ, vekaleten getirildi
HÃ¼seyin GÃ¼lerce FETÃ– Ã§atÄ± davasÄ±nda tanÄ±k olarak dinlendi
HÃ¼seyin GÃ¼lerce FETÃ– Ã§atÄ± davasÄ±nda tanÄ±k olarak dinlendi

FETÃ–/PDY Ã§atÄ± davasÄ±nda tanÄ±k olarak dinlenen gazeteci HÃ¼seyin GÃ¼lerce, "GÃ¼len'i anlamak, bir ÅŸemaya oturtmak ancak onu konuÅŸturmakla mÃ¼mkÃ¼n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu insanlar konuÅŸmazlar. Ä°tirafÃ§Ä±yÄ±m deseler bile ben itiraf edeceklerine inanmÄ±yorum" dedi
Bursa'daki PKK operasyonunda 5 tutuklama
Bursa'daki PKK operasyonunda 5 tutuklama

Bursa'nÄ±n Ä°negÃ¶l ilÃ§esinde, PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 7 kiÅŸiden 5'i tutuklandÄ±
Manisa Mesir Macunu Festivali'ne 'referandum' rÃ¶tarÄ±
Manisa Mesir Macunu Festivali'ne 'referandum' rÃ¶tarÄ±

Manisa Valisi GÃ¼venÃ§er, "Daha Ã¶nce 18-23 Nisan tarihleri arasÄ±nda kutlanacaÄŸÄ± ilan edilen Mesir Festivali'nin 25-30 Nisan tarihleri arasÄ±nda kutlanmasÄ±na dair bir karar verildi" dedi
Ã‡avuÅŸoÄŸlu Enosis kararÄ± TÃ¼rkiye ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ iÃ§in kabul edilemez
Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Enosis kararÄ± TÃ¼rkiye ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ iÃ§in kabul edilemez

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Rum tarafÄ±nÄ±n tavrÄ± mÃ¼zakereye ve adadaki sÃ¼rece bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Ãœstelik Rum parlamentosunun kabul ettiÄŸi "Enosis" kararÄ± TÃ¼rkiye ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ iÃ§in kabul edilemez bir karardÄ±r" dedi
FETÃ–'nÃ¼n quot Ä±ÅŸÄ±k evlerine quot operasyon
FETÃ–'nÃ¼n "Ä±ÅŸÄ±k evlerine" operasyon

FETÃ–/PDY'nin "Ä±ÅŸÄ±k evleri"ne yÃ¶nelik Sivas merkezli 18 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda 11 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
G20 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplanÄ±yor
G20 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplanÄ±yor

Bonn kentinde dÃ¼zenlenen G20 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ± Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel'in aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±yla baÅŸlayacak
Kandilli'den Ã‡anakkale'ye Deprem 15 gÃ¼n daha sÃ¼rebilir
Kandilli'den Ã‡anakkale'ye: Deprem 15 gÃ¼n daha sÃ¼rebilir

Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Haluk Ã–zener, Ã‡anakkale'deki depremlere iliÅŸkin, "Bunlar daha uzun sÃ¼rebilir, yani bir hafta 15 gÃ¼n daha da devam edebilir" dedi
GÃ¼rbulak'ta 60 milyon lira deÄŸerinde eroin yakalandÄ±
GÃ¼rbulak'ta 60 milyon lira deÄŸerinde eroin yakalandÄ±

GÃ¼mrÃ¼k muhafaza ekiplerince GÃ¼rbulak'ta 600 kilogram eroin ele geÃ§irildi.
SeÃ§men listesi uyarÄ±sÄ±
SeÃ§men listesi uyarÄ±sÄ±

VatandaÅŸlara "16 Nisan'da oy kullanmak istiyorsa listede isimlerinin olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸru kontrol etmelidir" uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Filipinler'le turizm anlaÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±
Filipinler'le turizm anlaÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±

TÃ¼rkiye ile Filipinler arasÄ±nda turizm alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±
Ä°stanbul'a yeni metro hatlarÄ± geliyor
Ä°stanbul'a yeni metro hatlarÄ± geliyor

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ'Ä±n, yerel seÃ§imler Ã¶ncesinde vaatleri arasÄ±nda yer alan Rumeli HisarÃ¼stÃ¼-AÅŸiyan FÃ¼nikÃ¼ler HattÄ± ve Vezneciler-Sultangazi Metrosu hayata geÃ§iyor
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isine ziyaret
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan, Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isine ziyaret

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Naeh'le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Haberler

Katar'da TÃ¼rk okulu aÃ§Ä±ldÄ±
Katar'da TÃ¼rk okulu aÃ§Ä±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bahreyn'de
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bahreyn'de

ErdoÄŸan: Bu coÄŸrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktÄ±r
ErdoÄŸan Bu coÄŸrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktÄ±r

ErdoÄŸan: Millet ne derse o olacak, Allah ne derse o olacak
ErdoÄŸan Millet ne derse o olacak Allah ne derse o

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan KÃ¶rfez Ã¼lkelerine gidecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan KÃ¶rfez Ã¼lkelerine gidecek

ErdoÄŸan: Bu hafta iÃ§erisinde biz de kararÄ±mÄ±zÄ± veririz
ErdoÄŸan Bu hafta iÃ§erisinde biz de kararÄ±mÄ±zÄ± veririz

ErdoÄŸan'dan 'istihdam seferberliÄŸi'
ErdoÄŸan'dan 'istihdam seferberliÄŸi'

Antalya'da CumhurbaÅŸkanÄ±na hakarete tutuklama
Antalya'da CumhurbaÅŸkanÄ±na hakarete tutuklama






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 