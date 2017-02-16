Güncelleme: 21:30, 16 Şubat 2017 Perşembe

Trump’ın İsrail Büyükelçisi adayı sözlerinden pişman

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Büyükelçisi adayı David Friedman, ABD'de liberal Yahudi grubu J Street mensuplarını Nazi kamplarında Nazilerle işbirliği yapan Yahudilere benzetmesinden dolayı özür diledi.

Friedman, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi olarak onaylanmak üzere Senato’nun Dış İlişkiler Komitesinde konuştu.

Başkanlık kampanyası sırasında kullandığı dilin eleştirilere neden olduğunu dile getiren Friedman, “Beni eleştirenlerle derin bir fikir farklılığı içinde olmaya devam ederken böyle bir dil kullandığım için pişmanım ve sizi temin ederim ki politik bir yarış ile diplomatik bir misyon arasındaki önemli farkı biliyorum.” ifadelerini kullandı.

Haziran ayında İsrailli sağcı bir haber sitesi olan Arutz-7’ye bir makale yazan Friedman, J Street mensuplarını İsrail’i yıkmaya çalışmakla suçlamış ve Nazi toplama kamplarındaki “kapo” diye adlandırılan Yahudilere benzetmişti. "Kapo", toplama kamplarında tutulanları gözlemekle, kurallara uymalarını sağlamakla, yola getirmekle görevli Yahudilere Naziler'in verdiği ad olarak biliniyor.

Friedman makalesinde şu ifadeleri kullanmıştı: “Onlar Nazi ölüm kamplarında Yahudi kardeşlerini ele veren kapolardan daha kötü. Kapolar çok şiddetli bir zulme maruz kaldılar ve kim bilir hangimiz sevdiklerimi kurtarmak için kim bilir neler yapardık. Ama şu J Street? Onlar sadece Amerikan koltuklarındaki konforlarıyla İsrail’in yıkılışının kendini beğenmiş destekçileridir. Onlardan daha kötüsünü hayal etmek zor.”

Friedman’ın Komitedeki konuşmasından önce ABD’nin eski beş İsrail büyükelçisi Komiteye bir mektup yollayarak Friedman’ın radikal görüşlerinden dolayı Tel Aviv’de ABD’yi temsil etmeye yetkin olmadığını ifade etmişti.

Friedman'ın, Senato Dış İlişkiler Komitesinde bugün oylanması bekleniyor.

ESKİ TEL AVİV BÜYÜKELÇİLERİNDEN 'TRUMP'IN ADAYI YETKİN DEĞİL' UYARISI

Öte yandan, ABD’nin eski Tel Aviv büyükelçileri Thomas Pickering, William Harrop, Edward Walker, Daniel Kurtzer ve James Cunningham, Senato Dış İlişkiler Komitesine gönderdikleri mektupta, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Büyükelçiliğine aday gösterdiği David Friedman’ın söz konusu pozisyon için "yetkin biri olmadığını" savundu.

Senato Dış İlişkiler Komitesine gönderilen mektupta eski büyükelçiler, Tump’ın eski avukatı ve iflas uzmanı Friedman’ın "aşırı ve radikal görüşlere" sahip olduğunu ve iki devletli çözümü daha önce olmayan bir sorunun “hayali tamiri” olarak nitelediğini ifade etti.

Mektup, Komiteyi, "Friedman’ın ABD’yi İsrail’de temsil edecek denge ve makuliyete sahip olup olmadığına dikkat etmesi" konusunda uyarıyor.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN BAŞKA ALTERNATİF YOK"

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Amerikan Büyükelçisi ülkemizin bölgedeki uzun zamandan beri sürdürdüğü, ABD’nin ve müttefikimiz İsrail’in güvenliğini sağlamak ve İsrail ile özellikle de Filistinliler olmak üzere komşuları arasındaki barışa dair beklentileri daha da ileri taşımak gibi iki partili hedeflerini daha da ileri götürmeye adanmış olmalı. Eğer İsrail demokratik bir Yahudi ülke olarak yoluna devam etmek istiyorsa iki devletli çözümden başka alternatif yok.”

Eski büyükelçiler, mektupta Friedman'ın "iki devletli çözümü reddettiğini" ve "Filistin’deki İsrailli yerleşimci hareketlerini destekleyip finanse ettiğini” vurguladı.