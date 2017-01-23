14:46, 17 Åžubat 2017 Cuma

Esed rejiminin Suriyeâ€™de ateÅŸkes ihlalleri sÃ¼rÃ¼yor



Foto: ArÅŸiv

Suriye'de TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde saÄŸlanan ateÅŸkese raÄŸmen, rejim gÃ¼Ã§lerinin Lazkiye ve Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 11 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'de BeÅŸÅŸar EsedÂ rejimine baÄŸlÄ± birliklerin,Â LazkiyeÂ veÂ Ä°dlibÂ kÄ±rsalÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nda aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 11 kiÅŸininÂ yaralandÄ±ÄŸÄ±Â bildirildi. Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, rejime ait topÃ§u birlikleri, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Lazkiye kÄ±rsalÄ±nda yer alan Kibbani ve En-Naciye ile Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur ilÃ§esi, Bedeme ve SÄ±rmaniyye kÃ¶ylerini vurdu. SaldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 11 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±larÄ±n bÃ¶lgedeki sahra hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ã–te yandan muhaliflerin de saldÄ±rÄ±ya top atÄ±ÅŸlarÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi kaydedildi.Â

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