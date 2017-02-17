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19:13, 17 Åžubat 2017 Cuma
DÄ±ÅŸ Politika
14:53, 17 Åžubat 2017 Cuma

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YÄ±ldÄ±rÄ±m: Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mde bir adÄ±m Ã¶nde
YÄ±ldÄ±rÄ±m: Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mde bir adÄ±m Ã¶nde

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, KÄ±brÄ±s gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleriyle ilgili, "Her zaman TÃ¼rkiye, daha doÄŸrusu Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mde bir adÄ±m Ã¶nde. HiÃ§bir zaman Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ kesintiye uÄŸratacak bir davranÄ±ÅŸ iÃ§erisinde olmuyorlar" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â "Malta'nÄ±n dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisinde de AB-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerinin daha da geliÅŸtirilmesi, yeni fasÄ±llarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± ve gÃ¼ncellenmesine karar verilen AB ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanmasÄ±nÄ± Ã¼mit ediyoruz." dedi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Malta BaÅŸbakanÄ± Joseph Muscat ile basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenliyor.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, KÄ±brÄ±s gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleriyle ilgili ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Eminim ki burada varÄ±lacak Ã§Ã¶zÃ¼m Ada'da gÃ¼venliÄŸi saÄŸlayacak, TÃ¼rkiye'nin etkin garantisini sÃ¼rekli olarak temin edecek ve her iki tarafÄ±n adil, eÅŸit yÃ¶netiÅŸim hakkÄ±nÄ± da beraberinde getirecektir."

"Her zaman TÃ¼rkiye, daha doÄŸrusu Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mde bir adÄ±m Ã¶nde. HiÃ§bir zaman Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ kesintiye uÄŸratacak bir davranÄ±ÅŸ iÃ§erisinde olmuyorlar. Buna Ã¶zen gÃ¶steriyorlar. Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼n mutlaka saÄŸlanmasÄ± lazÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼n bedelini Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± Ã¶dÃ¼yor."Â 



Ä°lgili Konular YÄ±ldÄ±rÄ±m kÄ±brÄ±s AB
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