GÃ¼ncelleme: 14:57, 17 Åžubat 2017 Cuma

Somali'de halkÄ±n yarÄ±sÄ± aÃ§lÄ±k tehlikesi yaÅŸÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Somali'de aÅŸÄ±rÄ± kuraklÄ±k nedeniyle 6,2 milyon insanÄ±n aÃ§lÄ±k tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in uluslararasÄ± toplumu acilen harekete geÃ§meye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

BM DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ± (WFP) ile BM Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF) tarafÄ±ndan yapÄ±lan ortak aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkede devam eden ÅŸiddetli kuraklÄ±ÄŸÄ±n geÃ§im kaynaklarÄ±nÄ± tÃ¼kenme noktasÄ±na getirdiÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, tarÄ±mÄ±n neredeyse yok olma noktasÄ±na geldiÄŸi ve hayvanlarÄ±n da Ã¶lmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilerek tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n Somalililerin yaÅŸamlarÄ±nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in harekete geÃ§mesi gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

Somali nÃ¼fusunun neredeyse yarÄ±sÄ±na tekabÃ¼l eden 6,2 milyon insanÄ±n aÃ§lÄ±k tehdidi altÄ±nda olduÄŸuna iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkedeki yeni bir felaketin sadece "bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ±" ve "acil" insani yardÄ±m kampanyasÄ±yla engellenebileceÄŸinin altÄ± Ã§izildi.

AÃ§Ä±klamada, UNICEF ve WFP'nin Ã¼lkede temel insani ihtiyaÃ§larÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in toplam 450 milyon dolarlÄ±k fona ihtiyaÃ§ duyduÄŸuna vurgu yapÄ±larak, BM'nin oluÅŸacak fondan Ã¼lke genelinde kuraklÄ±kta etkilenen yÃ¼z binlerce insana gÄ±da ve su tedarik edeceÄŸi kaydedildi.

Ã–te yandan UNICEF SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Christophe Boulierac da BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Somali'deki kuraklÄ±ktan dolayÄ± 944 bin Ã§ocuÄŸun aÃ§lÄ±k tehlikesiyle karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±, bunlardan 185 bininin ise hayat kurtaran acil insani yardÄ±ma ihtiyaÃ§ duyacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Boulierac, kuraklÄ±ÄŸÄ±n Ã¼lkedeki eÄŸitimi de doÄŸrudan etkilediÄŸini ve 3 milyon Ã§ocuÄŸun eÄŸitimden mahrum olduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±.