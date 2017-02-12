14:58, 17 Åžubat 2017 Cuma

35 DEAÅž ÅŸÃ¼phelisinin olduÄŸu iddianame kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DEAÅž'a yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, TBMM bahÃ§esi ve AK Parti Ankara Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile Ä°stanbul KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de bulunan Zeynebiyye Camisi civarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilmesi planlanan bir eylem iÃ§in keÅŸif amaÃ§lÄ± dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespit edilen sanÄ±ÄŸÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 28'i tutuklu 35 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlananÂ iddianameÂ mahkemece kabul edildi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan Mehmet Åženay BaygÄ±n tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderilen 35 sanÄ±klÄ± iddianamenin inceleme iÅŸlemleri sona erdi.

Ä°LK DURUÅžMA 20 NÄ°SAN'DA

Mahkeme heyeti, iddianamenin kabulÃ¼ne karar vererek, ilk duruÅŸmanÄ±n 20 Nisan'da Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±nda yapÄ±lmasÄ±na karar verdi. Heyet, 28 sanÄ±ÄŸÄ±nda tutukluluk halinin devamÄ±na, diÄŸer 7 sanÄ±ÄŸÄ±n da duruÅŸmada hazÄ±r bulunmasÄ± iÃ§in yazÄ± yazÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmetti.

TALEP EDÄ°LEN CEZALAR

TBMM bahÃ§esi ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile Ä°stanbul KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de bulunan Zeynebiyye Camisi civarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilmesi planlanan bir eylem iÃ§in keÅŸif amaÃ§lÄ± dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len sanÄ±k Selim SÃ¼meli, Ali KarataÅŸ, Emin GÃ¼neÅŸ, Fatma KÃ¼Ã§Ã¼k, Orhan KÃ¼Ã§Ã¼k ve Serdar Kerim hakkÄ±nda, ''cebir ve ÅŸiddet kullanarak, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu dÃ¼zen yerine baÅŸka bir dÃ¼zen getirmeye veya bu dÃ¼zenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemeye teÅŸebbÃ¼s etmek'' suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan, 7,5 yÄ±ldan onbeÅŸer yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenen iddianamede, diÄŸer ÅŸÃ¼phelilerin de "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan, 7,5 yÄ±ldan onbeÅŸer yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.