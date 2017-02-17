15:04, 17 Åžubat 2017 Cuma

Nijerya'da Boko Haram saldÄ±rÄ±sÄ±





Nijerya'da 3 kadÄ±n canlÄ± bomba intihar saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nijerya'da Boko Haram'Ä±n dÃ¼zenlediÄŸi intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. GÃ¼venlik yetkilisi Victor Iskukwu yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin kuzeydoÄŸusundaki Maiduguri ÅŸehrindeki Muna garajÄ±nda 3 kadÄ±n canlÄ± bombanÄ±n intihar saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini bildirdi. Olayda, saldÄ±rganlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra 2 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 7 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Iskukwu, garajdaki yÃ¼k kamyonlarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±da yanmasÄ± nedeniyle bÃ¼yÃ¼k oranda maddi hasar meydana geldiÄŸini kaydetti. SaldÄ±rÄ±yÄ± Boko Haram'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Ã–te yandan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Borno eyaletindeki bazÄ± askeri noktalara da saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸi, saldÄ±rÄ±larda 6 Boko Haram Ã¼yesinin etkisiz hale getirildiÄŸi duyuruldu. Yetkililer ayrÄ±ca Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸehrin farklÄ± bÃ¶lgelerinde planladÄ±ÄŸÄ± eÅŸ zamanlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n da gÃ¼venlik birimlerince engellendiÄŸini ifade etti. Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan beri varlÄ±k gÃ¶steren Ã¶rgÃ¼t, liderleri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri dÃ¼zenlemeye baÅŸladÄ±. Ã–rgÃ¼tÃ¼n saldÄ±rÄ±larÄ± ve yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle en az 100 bin kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, milyonlarca kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yerleri terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Ä°lgili Konular nijerya

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.