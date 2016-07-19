15:15, 17 Åžubat 2017 Cuma

MEB sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ± takvimini aÃ§Ä±kladÄ±





MEB 20 bin 127 sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen atanmasÄ±na iliÅŸkin kontenjan daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ve atama takvimini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, 20 bin 127 sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen atanmasÄ±na iliÅŸkin kontenjan daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ve atama takvimi aÃ§Ä±klandÄ±. Buna gÃ¶re, adaylarÄ±n baÅŸvurularÄ± 15-21 Mart arasÄ±nda alÄ±nacak. Gelen ilk aÃ§Ä±klama ise ÅŸÃ¶yle; BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za baÄŸlÄ± Ã¶rgÃ¼n ve yaygÄ±n eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸretmen ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla SÃ¶zleÅŸmeli Ã–ÄŸretmen Ä°stihdamÄ±na Ä°liÅŸkin YÃ¶netmelik kapsamÄ±nda 20.127 pozisyona sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen atamak Ã¼zere Ek 1 Atama YapÄ±lacak Alanlar ile BaÅŸvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda baÅŸvuru alÄ±nacaktÄ±r.

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