GÃ¼ncelleme: 15:20, 17 Åžubat 2017 Cuma

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez'den casusluk iddialarÄ±na sert tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet GÃ¶rmez, Almanya'da Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸinin (DÄ°TÄ°B) camilerinde gÃ¶rev yapan bazÄ± imamlarÄ±n Ankara'ya bilgi notlarÄ± gÃ¶ndererek "casusluk faaliyeti" yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ iddialarÄ±yla ilgili, "HiÃ§bir din gÃ¶revlisinin gÃ¶rev tanÄ±mÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bir faaliyete yÃ¶nelmesine asla mÃ¼saade edilmemiÅŸ, bu sÃ¼re zarfÄ±nda illegal olarak nitelendirilebilecek herhangi bir vakaya rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r. AsÄ±lsÄ±z ve mesnetsiz isnatlarla din gÃ¶revlilerinin ve dini teÅŸkilatlarÄ±n iÃ§ siyasetlere malzeme yapÄ±lmasÄ± asla kabul edilemez." dedi.

GÃ¶rmez, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Alman gazetecilerin de bulunduÄŸu yabancÄ± basÄ±n mensuplarÄ±yla bir araya geldi.

"BAZI DÄ°N GÃ–REVLÄ°LERÄ°NÄ°N EVÄ°NDE ARAMA YAPILDI"

Almanya'da Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶nderdiÄŸi din gÃ¶revlilerini konu edinen bazÄ± yanlÄ±ÅŸ tartÄ±ÅŸmalar bulunduÄŸunu belirten GÃ¶rmez, basÄ±ndan Almanya'nÄ±n Kuzey Ren Vestfalya ve Reinland-Pfalz eyaletlerinde bazÄ± din gÃ¶revlerinin evinde arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸini aktardÄ±.

"BÄ°R DÄ°N ADAMINA ATILACAK EN BÃœYÃœK Ä°FTÄ°RA"

Alman medyasÄ±nda DÄ°TÄ°B camileri bÃ¼nyesinde gÃ¶revli imamlar hakkÄ±nda usulsÃ¼z istihbari faaliyette bulunma iddiasÄ±yla baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 2 din gÃ¶revlisinin ÅŸahsi bilgisayarÄ±na el konulduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde haberler yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden GÃ¶rmez, bir din adamÄ±na atÄ±labilecek en bÃ¼yÃ¼k iftiranÄ±n dinin de ona yasakladÄ±ÄŸÄ± baÅŸkalarÄ±nÄ±n Ã¶zel hayatÄ± hakkÄ±nda bilgi toplamak olduÄŸunu, bunun asla kabul edilemeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

Bundan rencide olduklarÄ±nÄ± vurgulayan GÃ¶rmez, olaylarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden itibaren BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n ve DÄ°TÄ°B'in din gÃ¶revlilerinin illegal bir faaliyet iÃ§erisinde olmadÄ±klarÄ±nÄ± kesin bir dille kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun yanÄ± sÄ±ra Alman yetkililerine de bilgi aktardÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

Ä°FTÄ°RALARLA Ä°TÄ°BARSIZLAÅžTIRMA OPERASYONU

Ä°thamlarÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ±n 9. Avrasya Ä°slam ÅžurasÄ± Ã¶ncesinde yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki mÃ¼ÅŸavir ve ateÅŸelere gÃ¶nderilen bir yazÄ± olduÄŸunu, yazÄ±nÄ±n ana konusunun din eksenli istismar ve ÅŸiddetten korumak olduÄŸunu anlatan GÃ¶rmez, bu yolla hem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n hem din gÃ¶revlilerin hem de Almanya'da din hizmetleri yÃ¼rÃ¼ten DÄ°TÄ°B'in itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmak istendiÄŸini dile getirdi.Â

"BU Ä°LKE ISRARLA KORUNACAKTIR"

40 yÄ±llÄ±k sÃ¼re zarfÄ±nda TÃ¼rkiye Diyanetinin uluslararasÄ± hukuku, yerel hukuk normlarÄ±nÄ±, temel insan haklarÄ±nÄ± ve dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri esas aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± buna gÃ¶re yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden GÃ¶rmez, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"BugÃ¼ne kadar bÃ¶yle olduÄŸu gibi bugÃ¼nden sonra da bu ilke, Ä±srarla korunacaktÄ±r. HiÃ§bir din gÃ¶revlisinin gÃ¶rev tanÄ±mÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bir faaliyete yÃ¶nelmesine asla mÃ¼saade edilmemiÅŸ, bu sÃ¼re zarfÄ±nda illegal olarak nitelendirilebilecek herhangi bir vakaya rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r."Â

"Ã–ZENSÄ°Z AÃ‡IKLAMALARDAN KAÃ‡INMAK SORUNLARIN Ã‡Ã–ZÃœMÃœNÃœ KOLAYLAÅžTIRIR"

Bu giriÅŸimlerin Almanya'yÄ± yurt edinen TÃ¼rkiye kÃ¶kenli sadece 3 milyonu aÅŸkÄ±n insanÄ± deÄŸil, 5 milyondan fazla MÃ¼slÃ¼manÄ± da manen ve vicdanen yaraladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden GÃ¶rmez, en bÃ¼yÃ¼k endiÅŸelerinden birinin bu hadiselerin Avrupa'da yaÅŸayan TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlar Ã¼zerinde olumsuz etkiler bÄ±rakmasÄ± olduÄŸunu anlattÄ±.Â

GÃ¶rmez, siyasi ve kamusal sorumluluÄŸu olanlarÄ±n acele ve Ã¶zensiz aÃ§Ä±klamalardan kaÃ§Ä±nmalarÄ±nÄ±n sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼ kolaylaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

"DÄ°YANET Ä°ÅžLERÄ° BAÅžKANLIÄžI, TERÃ–R ODAKLARI ARASINDA AYIRIM YAPMAZ"

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶teden beri sahip olduÄŸu dini gelenek ve anlayÄ±ÅŸ gereÄŸince, radikal yapÄ±lar, terÃ¶rist odaklar ve dini istismar eden Ã§evrelerle kategorik olarak kendisini ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu kabil yanlÄ±ÅŸlar taÅŸÄ±yan unsurlara hizmet sÃ¼reÃ§lerinde asla yer vermediÄŸini bildiren GÃ¶rmez, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r odaklarÄ± arasÄ±nda ayrÄ±m yapmaz. TerÃ¶rÃ¼n, terÃ¶ristin iyisi kÃ¶tÃ¼sÃ¼ diye ayrÄ±m yapmaz. AynÄ± gayeye matuf olan bÃ¼tÃ¼n terÃ¶r odaklarÄ±nÄ± aynÄ± derecede gÃ¶rÃ¼r. Bu tÃ¼r odak ve unsurlarÄ±n en son tezahÃ¼rleri, Ä°slam'Ä±n esenlik mesajlarÄ±yla asla Ã¶rtÃ¼ÅŸmeyen DEAÅž ve dini istismar ederek kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte faaliyet gÃ¶sterip hukuk ve dÃ¼zen karÅŸÄ±tÄ± tehdit sarmalÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸen FETÃ– gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleridir. Biz Diyanet olarak vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± DEAÅž gibi ÅŸiddet eksenli terÃ¶r odaklarÄ±ndan korumakla nasÄ±l mÃ¼kellefsek, 40 yÄ±l dini istismar ederek kendi halkÄ±na, milletine toplarÄ±, uÃ§aklarÄ±, tanklarÄ± yÃ¶nelten, FETÃ– benzeri terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden de korumakla mÃ¼kellefiz.

BaÅŸkalarÄ± terÃ¶ristler arasÄ±nda ayrÄ±m yapabilir, bazÄ± terÃ¶r odaklarÄ±nÄ± kendi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine daha yakÄ±n addedebilir ama dini bir mÃ¼essese olarak biz bÃ¶yle bir ayÄ±rÄ±m yapamayÄ±z. Bu tÃ¼r terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± din hizmetinde paydaÅŸ olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± teÅŸekkÃ¼llerden de aynÄ± hassasiyeti gÃ¶stermesini beklemektedir."