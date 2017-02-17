Ä°spanya ile Venezuela arasÄ±nda diplomatik kriz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro'nun, Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Mariano Rajoy'u hedef alan hakaret iÃ§erikli sÃ¶zleri iki Ã¼lke arasÄ±nda diplomatik krize neden oldu.
Ä°spanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Maduro'nun sÃ¶zlerinden duyulan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± dile getirmek ve kÄ±namak Ã¼zere Venezuela'nÄ±n Madrid BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Mario Isea'yÄ± bakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
BakanlÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Isea'nÄ±n Ä°berya-Amerika iliÅŸkilerinden sorumlu Devlet Sekreteri Fernando Garcia Casas ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi ve Ä°spanya'nÄ±n resmi tepkisinin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iye iletileceÄŸi bildirildi.
Ä°spanya'da son dÃ¶nem hem iktidar hem muhalefet Venezuela'daki muhalif lider Leopoldo Lopez baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m siyasi tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.
Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Rajoy bu Ã§abalara iliÅŸkin hafta iÃ§inde yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada, 3 yÄ±ldÄ±r cezaevinde tutulan Leopoldo Lopez ve diÄŸer siyasi tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±, Venezuela'nÄ±n "daha adil, insan haklarÄ±na saygÄ±lÄ± ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ bir Ã¼lke olmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro buna cevaben dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada, Rajoy iÃ§in "katilleri ve suÃ§lularÄ± koruyan Ã§ete lideri" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°spanya ve Venezuela arasÄ±nda geÃ§miÅŸte de benzer diplomatik krizler yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.
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