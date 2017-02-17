Berdimuhammedov devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
2 Åžubat Pazar gÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkmenistan'da yapÄ±lan seÃ§imi oylarÄ±n yÃ¼zde 97,69'unu alarak kazanan Devlet BaÅŸkanÄ± Gurbangulu Berdimuhammedov'un gÃ¶revine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
TÃ¼rkmenistan'Ä±n baÅŸkenti AÅŸkabat'ta bulunan Ruhiyet SarayÄ±'ndaki yemin tÃ¶reni esnasÄ±nda Anayasa kitabÄ±na el basarak yemin eden Berdimuhammedov, gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi konuÅŸmasÄ±na Ã¼lkenin yeni bir kalkÄ±nma dÃ¶nemine girdiÄŸini, ekonomik kalkÄ±nmaya ve enerji potansiyelinin deÄŸerlendirilmesine aÄŸÄ±rlÄ±k verilerek halkÄ±n refahÄ± ve kalkÄ±nmasÄ±nÄ± hedeflediklerini belirtti.
Devlet baÅŸkanÄ±, dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ± tarafsÄ±zlÄ±k ilkesi temelinde kuruluÅŸundan bu yana sÃ¼rdÃ¼ren TÃ¼rkmenistan'Ä±n bundan sonra da bu temel Ã§erÃ§evesinde, ikili iliÅŸkileri geliÅŸtirme ve kÃ¼resel gÃ¼venliÄŸi pekiÅŸtirme bazÄ±nda hareket edeceÄŸini ifade etti.
Berdimuhammedov daha sonra Bakanlar Kurulunun feshedilmesine iliÅŸkin kararÄ± imzalayarak yeni hÃ¼kÃ¼met kuruluncaya kadar Bakanlar Kurulu Ã¼yelerinin gÃ¶revlerine devam edeceÄŸini sÃ¶yledi.
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