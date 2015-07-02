15:34, 17 Åžubat 2017 Cuma

IMF'den KÄ±rgÄ±zistan'a 'harcama' uyarÄ±sÄ±





IMF, KÄ±rgÄ±zistan'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri Ã¶ncesi bÃ¼yÃ¼k harcamalardan uzak durulmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi UluslararasÄ± Para FonuÂ (IMF), KÄ±rgÄ±zistan hÃ¼kÃ¼metine, sonbaharda yapÄ±lacakÂ cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri Ã¶ncesiÂ yÃ¼klÃ¼Â harcamalardan uzak durulmasÄ±Â uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Ã‡alÄ±ÅŸma ziyareti kapsamÄ±nda baÅŸkent BiÅŸkek'e gelen IMF misyon heyeti, hÃ¼kÃ¼met, merkez bankasÄ± ve mali sektÃ¶r temsilcileriyle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada bulundu. AÃ§Ä±klamada, sonbaharda yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri Ã¶ncesi yÃ¼klÃ¼ harcamalardan uzak durulmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde KÄ±rgÄ±zistan hÃ¼kÃ¼metine uyarÄ±da bulunulurken, devlet bÃ¼tÃ§esindeki aÃ§Ä±ÄŸÄ±n azaltÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi. KÄ±rgÄ±zistan, 2015'te, IMF'nin GeniÅŸletilmiÅŸ Kredi MekanizmasÄ± Ã§erÃ§evesinde 92 milyon dolar almak iÃ§in 3 yÄ±llÄ±k ekonomi destekleme programÄ±nÄ± kabul etmiÅŸti. Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re, Ã¼lkenin IMF'ye 188 milyon dolar borcu bulunuyor. Â

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