HDP'li Ferhat EncÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Merkez BankasÄ±ndan dÃ¶viz hamlesi

1 Ocak 2017'den Ã¶nce kullandÄ±rÄ±lan ve 31 MayÄ±s 2017 tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve dÃ¶viz kazandÄ±rÄ±cÄ± hizmetler reeskont kredilerinin, geri Ã¶demelerinin TL olarak da yapÄ±labilmesine imkÃ¢n tanÄ±ndÄ±