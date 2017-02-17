Pakistan'daki tÃ¼rbe saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

PakistanÂ ordusundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin gÃ¼neyinde kalabalÄ±k bir Sufi tÃ¼rbesini hedef alanÂ intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lke genelinde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â
AÃ§Ä±klamada, Pakistan genelinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda terÃ¶ristlerin barÄ±nma yerlerinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilerek 39 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi.
Yetkililer, Ã§eÅŸitli ÅŸehirlerde 47 ÅŸÃ¼phelinin de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ã–te yandan emniyet kaynaklarÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n akÅŸam namazÄ±ndan sonra dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±ndaki Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 80'e yÃ¼kseldiÄŸi ifade edildi.
DEAÅž'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi saldÄ±rÄ±dan kÄ±sa sÃ¼re sonra Ä°slamabad yÃ¶netimi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n Afganistan topraklarÄ±nda planlandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Pakistan, ayrÄ±ca, Afganistan ile arasÄ±ndaki Torkham sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± da terÃ¶r tehdidi gerekÃ§esiyle belirsiz sÃ¼reli olarak geÃ§iÅŸlere kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Kuzey Sina'da yola dÃ¶ÅŸenen bombanÄ±n patlatÄ±lmasÄ± sonucu 3 asker Ã¶ldÃ¼, 4'Ã¼ yaralandÄ±
Yunanistan'da Shisto sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda kalan 31 Ã§ocuk, Atina'daki bir lisede ders baÅŸÄ± yaptÄ±.
Kazakistan'da askeri tatbikat sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu 7 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
SÄ±rbistan'dan ayrÄ±larak 17 Åžubat 2008 tarihinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Kosova'da BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼ kutlandÄ±
Ä°spanya'nÄ±n Kuzey Afrika'daki topraÄŸÄ± Ceuta'ya yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 110 gÃ¶Ã§men gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
GÃ¼ney Sudan Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± istifa ederek muhalefete katÄ±ldÄ±
Tunus, Cezayir ve MÄ±sÄ±r'Ä±n dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±, Libya'daki krize Ã§Ã¶zÃ¼m Ã§abalarÄ± kapsamÄ±nda bir araya gelecek
Afganistan'Ä±n Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kunar ÅŸehrinde Taliban gÃ¼Ã§leri polis karakoluna baskÄ±n dÃ¼zenledi. Olayda 17 polis hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Fransa cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Macron Ukrayna Ã¼zerinden siber saldÄ±rÄ±lara maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Pakistanâ€™Ä±n Åžehvan Åžerif kentindeki Lal Åžahbaz Kalender TÃ¼rbesiâ€™ne dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 80'e yÃ¼kseldi
IMF, KÄ±rgÄ±zistan'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri Ã¶ncesi bÃ¼yÃ¼k harcamalardan uzak durulmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
12 Åžubat Pazar gÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkmenistan'da yapÄ±lan seÃ§imi oylarÄ±n yÃ¼zde 97,69'unu alarak kazanan Devlet BaÅŸkanÄ± Gurbangulu Berdimuhammedov'un gÃ¶revine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro'nun Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Rajoy'a hakaret etmesi Ã¼zerine Venezuela'nÄ±n Madrid BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ä°spanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±
Nijerya'da 3 kadÄ±n canlÄ± bomba intihar saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi
BM, Somali'deki ÅŸiddetli kuraklÄ±ktan dolayÄ± 6,2 milyon insanÄ±n aÃ§lÄ±k tehlikesi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Suriye'de TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde saÄŸlanan ateÅŸkese raÄŸmen, rejim gÃ¼Ã§lerinin Lazkiye ve Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 11 kiÅŸi yaralandÄ±