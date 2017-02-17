15:39, 17 Åžubat 2017 Cuma

Pakistan'daki tÃ¼rbe saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor





Pakistanâ€™Ä±n Åžehvan Åžerif kentindeki Lal Åžahbaz Kalender TÃ¼rbesiâ€™ne dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 80'e yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi PakistanÂ ordusundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin gÃ¼neyinde kalabalÄ±k bir Sufi tÃ¼rbesini hedef alanÂ intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lke genelinde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â AÃ§Ä±klamada, Pakistan genelinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda terÃ¶ristlerin barÄ±nma yerlerinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilerek 39 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi. Yetkililer, Ã§eÅŸitli ÅŸehirlerde 47 ÅŸÃ¼phelinin de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ã–te yandan emniyet kaynaklarÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n akÅŸam namazÄ±ndan sonra dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±ndaki Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 80'e yÃ¼kseldiÄŸi ifade edildi. Ä°KÄ° KOMÅžU ÃœLKE ARASINDA Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER GERÄ°LDÄ° DEAÅž'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi saldÄ±rÄ±dan kÄ±sa sÃ¼re sonra Ä°slamabad yÃ¶netimi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n Afganistan topraklarÄ±nda planlandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Pakistan, ayrÄ±ca, Afganistan ile arasÄ±ndaki Torkham sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± da terÃ¶r tehdidi gerekÃ§esiyle belirsiz sÃ¼reli olarak geÃ§iÅŸlere kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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