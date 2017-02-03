15:42, 17 Åžubat 2017 Cuma

Edirne'de 167 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±



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Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 167 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Edirne Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, rutin kontrollerinde merkeze baÄŸlÄ± BosnakÃ¶y, Orhaniye kÃ¶yleri ile Enez ve Ä°psala ilÃ§elerinde, sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Pakistan, Afganistan, Nepal, BangladeÅŸ, Hindistan ve Suriye uyruklu 167 kiÅŸi tespit etti. Yakalanan yabancÄ± uyruklular, Edirne GÃ¶Ã§ Ä°daresine teslim edildi.

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