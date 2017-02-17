15:48, 17 Åžubat 2017 Cuma

Engelliler sandÄ±kta engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor





Engelliler Konfederasyonu BaÅŸkanÄ± Turhan Ä°Ã§li, seÃ§imlerde oy kullanacak yaklaÅŸÄ±k 7 buÃ§uk milyon engelli vatandaÅŸÄ±n, seÃ§im Ã¶ncesi sandÄ±klara eriÅŸim koÅŸullarÄ±nÄ±n uygun hale getirilmesini gerektiÄŸini belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Engelliler Konfederasyonu BaÅŸkanÄ± Turhan Ä°Ã§li,Â YÃ¼ksek SeÃ§im KuruluÂ (YSK) Ã¶nÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, milli iradenin oluÅŸumu bakÄ±mÄ±ndanÂ engelli vatandaÅŸlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¼lke genelinde oy kullanan vatandaÅŸlarÄ±n yÃ¼zde 18'inin engellilerden oluÅŸtuÄŸunu sÃ¶yledi. SANDIKLAR ENGELLÄ° SEÃ‡MENLER Ä°Ã‡Ä°N AYARLANMALI SandÄ±klarÄ±n konulacaÄŸÄ± yerlerin, engelli seÃ§menlerin rahatlÄ±kla oy kullanabilmesi iÃ§in ayarlanmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Ä°Ã§li, 16 Nisan'da yapÄ±lacak olan referanduma kadar seÃ§im alanlarÄ±nÄ±n ivedilikle gÃ¶zden geÃ§irilip ÅŸartlarÄ±n uygun hale getirilmesi gerektiÄŸini belirtti. GÃ–RME ENGELLÄ° VATANDAÅžLAR OYUNU KULLANIRKEN SORUN YAÅžIYOR GÃ¶rme engelli vatandaÅŸlarÄ±n oyunu kullanÄ±rken yanÄ±na refakatÃ§i aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gÃ¼vendiÄŸi bir refakatÃ§i bulunsa bile oyunu kullanÄ±rken Ã§ok bÃ¼yÃ¼k sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ä°Ã§li, "Demokrasilerde oy, seÃ§menlerin namusu ve en Ã¶nemli kozudur." dedi. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca okullardaki seÃ§im alanlarÄ±nÄ±n engellilere uygun olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n incelenmesini gerektiÄŸine dikkati Ã§eken Ä°Ã§li, 16 Nisan referandumuna kadar engellilerin oy kullanmalarÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

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