15:50, 17 Åžubat 2017 Cuma

Fransa seÃ§imlerine siber saldÄ±rÄ± iddiasÄ±





Fransa cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Macron Ukrayna Ã¼zerinden siber saldÄ±rÄ±lara maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Emmanuel Macron, kampanyasÄ±nÄ±n resmi internet sitesine siber saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlendiÄŸini sÃ¶yledi. Radio Classique'e aÃ§Ä±klamalarda bulunan Macron, kampanyasÄ±nÄ±n resmi internet sitesine Ukrayna'daki bilgisayar korsanlarÄ± tarafÄ±ndan sÄ±k sÄ±k siber saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlendiÄŸini belirtti. Macron, "SeÃ§imlere hile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmadÄ± ancak bilgisayar korsanlarÄ± tarafÄ±ndan sÄ±k sÄ±k saldÄ±rÄ±lara maruz kalÄ±yoruz. Ã‡oÄŸunluÄŸu Ukrayna'dan geliyor. Bununla ilgili kanÄ±tlarÄ±mÄ±z var." dedi. Rus medyasÄ±ndan da Ã§eÅŸitli saldÄ±rÄ±lara maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Macron, bazÄ± internet sitelerinin kendisi hakkÄ±nda dÃ¼zenli olarak yalan haberler Ã¼rettiÄŸini iddia etti. Sosyalist hÃ¼kÃ¼met dÃ¶neminde ekonomi bakanÄ± olarak gÃ¶rev yapan Macron, baÄŸÄ±msÄ±z aday olarak merkez oylarÄ± hedefleyerek seÃ§im yarÄ±ÅŸÄ±na girmiÅŸti. Son anketlerde, Macronâ€™un ilk turu ikinci sÄ±rada bitirip, ikinci turda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Marine Le Pen karÅŸÄ±sÄ±nda yarÄ±ÅŸÄ± kazanma ÅŸansÄ±nÄ±n fazla olduÄŸu belirtiliyor.

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