16:06, 17 Åžubat 2017 Cuma

Taliban'dan Afgan polisine saldÄ±rÄ±: 17 Ã¶lÃ¼





Afganistan'Ä±n Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kunar ÅŸehrinde Taliban gÃ¼Ã§leri polis karakoluna baskÄ±n dÃ¼zenledi. Olayda 17 polis hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n Kunar ÅŸehrinde bir polis karakoluna dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 17 polis hayatÄ±nÄ± kaybetti. Vali Waheedullah Kalimzai, cuma gÃ¼nÃ¼ sabahÄ±n erken saatlerinde yaÅŸanan saldÄ±rÄ±larÄ±n yaklaÅŸÄ±k iki saat sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Vali saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen Taliban'Ä±n saldÄ±rÄ±da aÄŸÄ±r makineli tÃ¼fekler ve patlayÄ±cÄ± araÃ§lar kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Afganistan'Ä±n doÄŸu Kunar ili Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor.

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