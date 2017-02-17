16:23, 17 Åžubat 2017 Cuma

Bitlis'te bir evde silah ve mÃ¼himmat bulundu





Bitlis'te bir evde uzun namlulu silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bitlis ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bir ihbarÄ± deÄŸerlendiren Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 16 Åžubat'ta Merkez Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± sorumluluk alanÄ± iÃ§erisindeki bir eve operasyon dÃ¼zenlediÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, ev ve eklentilerinde yapÄ±lan aramada, kalaÅŸnikof marka piyade tÃ¼feÄŸi ve bu silaha ait ÅŸarjÃ¶r ile 50 mÃ¼himmatÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi kaydedildi.

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