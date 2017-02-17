ÃœÃ§ Ã¼lke bakanlarÄ± Libya iÃ§in biraraya gelecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Libya'daki krize diplomatik Ã§Ã¶zÃ¼m Ã§abalarÄ± kapsamÄ±nda bÃ¶lgedeki Ã¼Ã§ Ã¼lkenin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ±nÄ±n pazar gÃ¼nÃ¼ Tunus'ta bir araya geleceÄŸi bildirildi.
Tunus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 19 Åžubat'ta yapÄ±lacak Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±ya Tunus, Cezayir ve MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± katÄ±lacak.
AÃ§Ä±klamada sÃ¶z konusu toplantÄ±da bakanlarÄ±n, Libya'daki siyasi yapÄ±larla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunacaklarÄ± belirtildi.
LibyalÄ± taraflar arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n giderilmesi ve uzlaÅŸÄ±ya dayalÄ± siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n temellerinin belirleneceÄŸi toplantÄ±da, ayrÄ±ca taraflarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme masasÄ±nda bir araya getirecek uygun ortamÄ±n saÄŸlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n da yapÄ±lacaÄŸÄ± dile getirildi.
ÃœÃ§lÃ¼ toplantÄ±ya katÄ±lacak bakanlarÄ±n 20 Åžubat'ta da Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kaid es-Sibsi tarafÄ±ndan kabul edileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
LÄ°BYA'DAKÄ° BEKLEYÄ°Åž
Libya'da 17 Åžubat 2011'deki devrimin ardÄ±ndan yaÅŸanan siyasi istikrarsÄ±zlÄ±k ve karÅŸÄ±t gruplar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar sonucu biri Tobruk'ta (Temsilciler Meclisi), diÄŸeri Trablus'ta (Milli Genel Kongre) olmak Ã¼zere iki meclis ve rakip yÃ¶netim ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
17 AralÄ±k 2015'te, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) giriÅŸimleriyle Fas'Ä±n Suheyrat kentinde varÄ±lan Libya Siyasi AnlaÅŸmasÄ± uyarÄ±nca BaÅŸkanlÄ±k Konseyi (BK) kuruldu. BM GÃ¼venlik Konseyi 2259 sayÄ±lÄ± kararlÄ± BK'yÄ± Libya'nÄ±n tek meÅŸru temsilcisi olarak tanÄ±dÄ±. BK baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine Fayiz es-Serrac getirildi.
Ancak BK'nÄ±n sunduÄŸu hÃ¼kÃ¼met listeleri General Halife Hafter'in baskÄ±larÄ± nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nde onaylanmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bakanlar gÃ¶revlerini vekaleten yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.
BazÄ± bÃ¶lge Ã¼lkelerinin olumsuz mÃ¼dahalelerine karÅŸÄ±n, uluslararasÄ± toplum ihtilafÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesine yÃ¶nelik eÅŸgÃ¼dÃ¼mlÃ¼ Ã§abalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Bu Ã§abalara destek veren TÃ¼rkiye, BK BaÅŸkanÄ± Serrac'Ä± geÃ§en hafta Ankara'da konuk etmiÅŸti.
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