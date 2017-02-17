16:44, 17 Åžubat 2017 Cuma

GÃ¼ney Sudan'da Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± istifa etti





GÃ¼ney Sudan Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± istifa ederek muhalefete katÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Sudan Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± General Duop Lam gÃ¶revinden istifa ederek, muhalif Sudan Halk KurtuluÅŸ Hareketine (SPLM) katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. EdinilenÂ bilgiye gÃ¶re, Lam, Ã¼lkede mevcut yÃ¶netimi "milli birliÄŸin kÄ±smi hÃ¼kÃ¼meti" olarak nitelendirerek, Riek Machar yÃ¶netimindeki SPLM'ye "tam baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ifade etti. Sudan'dan ayrÄ±larak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden GÃ¼ney Sudan, CumhurbaÅŸkanÄ± Salva Kiir Mayardit'in 16 AralÄ±k 2013'te, yardÄ±mcÄ±sÄ± Riek Machar'Ä± "darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunduÄŸu" iddiasÄ±yla gÃ¶revden almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÃ§ savaÅŸa sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸti. BarÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri neticesinde 17 AÄŸustos 2015'te taraflar anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸ ancak barÄ±ÅŸ sÃ¼reci, cumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle Machar yanlÄ±larÄ± arasÄ±nda 8 Temmuz'da yeniden baÅŸlayan Ã§atÄ±ÅŸmalarla sekteye uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±. Â

Ä°lgili Konular GÃ¼ney Sudan

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.