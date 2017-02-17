16:57, 17 Åžubat 2017 Cuma

Fas-Ä°spanya sÄ±nÄ±rÄ±nda 110 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±





Ä°spanya'nÄ±n Kuzey Afrika'daki topraÄŸÄ± Ceuta'ya yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 110 gÃ¶Ã§men gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°spanya'nÄ±n Kuzey Afrika'daki topraÄŸÄ± Ceuta kentine yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 110 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Fenadik kentindeki yerel yetkililerden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, sÄ±nÄ±rdaki 6 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki dikenli telleri, levye, tel, kesici alet ve taÅŸlarla aÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶Ã§menlere mÃ¼dahale etti. Ã‡Ä±kan arbedede 10â€™u gÃ¼venlik gÃ¶revlisi, 20â€™si gÃ¶Ã§men olmak Ã¼zere 30 kiÅŸi yaralandÄ±. Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Ceuta'ya geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 250 gÃ¶Ã§menden 110'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AÃ§Ä±klamada, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan gÃ¶Ã§menlerin polis sorgusundan sonra mahkemeye sevk edileceÄŸi kaydedildi. Fas'ta yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak yaÅŸayan yÃ¼zlerce AfrikalÄ± gÃ¶Ã§men, her yÄ±l Avrupa'ya ulaÅŸmak umuduyla Kuzey Afrika topraklarÄ±ndaki Ä°spanya'ya ait Ceuta ve Melilla kentlerine geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Son olarak geÃ§en ay toplu olarak sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 800 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men Fas gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan durdurulmuÅŸtu.

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