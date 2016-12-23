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NusaybÄ±n'de Ã§atÄ±ÅŸma, iki yaralÄ±
NusaybÄ±n'de Ã§atÄ±ÅŸma, iki yaralÄ±

Nusaybin'de PKK mensuplarÄ±yla Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir polis memuru ile bir asker yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde devam eden operasyonlarda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmada bir polis memuru ile bir asker yaralandÄ±.

Nusaybin ilÃ§esine baÄŸlÄ± KorukÃ¶y Mahallesi'nde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile PKK'lÄ±larÂ arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir polis ve bir asker yaralandÄ±. Ã–te yandan, Artuklu ve Ã–merli ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyonlarda, 2 sÄ±ÄŸÄ±nakta mÃ¼himmat ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi.

Valilik'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 11 Åžubat'ta Nusaybin ilÃ§esinin BÃ¼yÃ¼kkardeÅŸ, KÃ¼Ã§Ã¼kkardeÅŸ, Akarsu, YavrukÃ¶y, Ä°lkadÄ±m ve KurukÃ¶y, Ã–merli'nin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan "Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Sezer Aydemir" operasyonunun devam ettiÄŸi bildirildi. Operasyonda, KorukÃ¶y Mahallesi'nde 2 yeraltÄ± sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± tespit edildiÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, sÄ±ÄŸÄ±naklarda kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi, 5 ÅŸarjÃ¶r ve 120 fiÅŸek, 9 el yapÄ±mÄ± Ã§ok namlulu roketatar, 20 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi, 12 elektrikli fÃ¼nye, araÃ§ telsizi, Ã§ok miktarda pil, yaÅŸam ve eÄŸitim malzemesi ile Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼manlarÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi belirtildi.

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