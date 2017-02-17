DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
SÄ±rbistan'dan ayrÄ±larak 17 Åžubat 2008 tarihinde tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Kosova'da BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼ tÃ¶renlerle kutlandÄ±.
BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla baÅŸkent PriÅŸtine baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m ÅŸehirler bayraklarla donatÄ±ldÄ±, Kosova'daki savaÅŸta hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin mezarlarÄ± ziyaret edildi.
Kosova BaÅŸbakanÄ± Ä°sa Mustafa da beraberindeki bakanlarla, SÄ±rp askerler tarafÄ±ndan ailesiyle birlikte Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Kosova KurtuluÅŸ Ordusunun (UÃ‡K) en Ã¶nemli komutanlarÄ±ndan Adem Jashari'nin kabrini ziyaret etti.
Mustafa, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼nÃ¼n Kosova devleti ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k iÃ§in hayatlarÄ±nÄ± feda edenler iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼n olduÄŸunu vurgulayarak, "BugÃ¼n inÅŸa etmeye devam ettiÄŸimiz Kosova iÃ§in hayatlarÄ±nÄ± feda edenleri her zaman hatÄ±rlayacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla ayrÄ±ca dÃ¼n de Kosova meclisinde Ã¶zel oturum ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan resepsiyon dÃ¼zenlendi. Resepsiyona KosovalÄ± bakan, milletvekilleri ve Ã¼lkede gÃ¶revli yabancÄ± misyon ÅŸeflerinin yanÄ± sÄ±ra Arnavutluk BaÅŸbakanÄ± Edi Rama da katÄ±ldÄ±.
BAÄžIMSIZLIK SÃœRECÄ°
Eski Yugoslavya dÃ¶neminde Kosova, SÄ±rbistan federal cumhuriyeti iÃ§erisinde bir bÃ¶lgeydi. 1974'te Yugoslavya AnayasasÄ± Kosova'ya Ã¶zerklik tanÄ±dÄ± ancak bu 1989'da dÃ¶nemin SÄ±rp asÄ±llÄ± milliyetÃ§i Devlet BaÅŸkanÄ± Slobodan Milosevic tarafÄ±ndan geri alÄ±ndÄ±.
Yugoslavya'nÄ±n 1991'de daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nce HÄ±rvatistan, ardÄ±ndan Bosna Hersek'te baÅŸlayan kanlÄ± savaÅŸ daha sonra Kosova'ya sÄ±Ã§radÄ±. 1998'de SÄ±rp polisi ile UÃ‡K arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±. Milosevic'in ordusu bu dÃ¶nemde Arnavut halkÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÃ¶ylerini bastÄ±, sivilleri Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. 1999'da NATO Ã§atÄ±ÅŸmalara mÃ¼dahale etti. 78 gÃ¼nlÃ¼k operasyon sonucunda Milosevic, Kosova'dan Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±.
SÄ±rp asker, polis ve paramiliter birliklerin, 1998'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k isteyen UÃ‡K'ye yÃ¶nelik harekatÄ±, 1999'da NATO'nun Yugoslavya'yÄ± bombalamasÄ±yla son buldu. SavaÅŸta 10 binden fazla Arnavut Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 800 bine yakÄ±n Arnavut ise evini terk etti.
SavaÅŸtan 10 yÄ±l sonra, 17 Åžubat 2008'de, Kosova SÄ±rbistan'dan ayrÄ±larak tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti. Kosova'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± TÃ¼rkiye baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da Avrupa Ã¼lkesi hemen tanÄ±dÄ±. BugÃ¼n 113 Ã¼lke Kosova'yÄ± baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet olarak tanÄ±sa da SÄ±rbistan hala Kosova'yÄ± tanÄ±mÄ±yor. Kosova, henÃ¼z BM Ã¼yeliÄŸine de kabul edilmedi.
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SÄ±rbistan'dan ayrÄ±larak 17 Åžubat 2008 tarihinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Kosova'da BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼ kutlandÄ±
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