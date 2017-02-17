17:25, 17 Åžubat 2017 Cuma

BÃ¼yÃ¼kanne maaÅŸÄ± baÅŸvurularÄ± uzatÄ±ldÄ±





Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±, bÃ¼yÃ¼kanne maaÅŸÄ± baÅŸvurularÄ±nÄ± 20 Åžubat'a uzatma kararÄ± aldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, bÃ¼yÃ¼kanne maaÅŸÄ±na ÅŸu ana kadar 65 bin baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yoÄŸun talep nedeniyle kayÄ±tlarÄ±n dondurulacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

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