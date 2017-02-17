17:36, 17 Åžubat 2017 Cuma

Kazakistan'da Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼: 7 Ã¶lÃ¼





Kazakistan'da askeri tatbikat sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu 7 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kazakistan'da, askeri tatbikat sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu 7 askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi. Kazakistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, CambÄ±l eyaletindeki bir kanyonda yapÄ±lan askeri tatbikat sÄ±rasÄ±nda meydana gelen Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu 7 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, Ã§Ä±ÄŸ altÄ±ndan 16 kiÅŸinin de kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, olay yerinde kaÃ§ kiÅŸi bulunduÄŸuna iliÅŸkin bilgi paylaÅŸÄ±lmazken, can kurtaran ekiplerinin olay yerine sevk edildiÄŸi, arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ise devam ettiÄŸi kaydedildi.

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