17:45, 17 Åžubat 2017 Cuma

Yunanistan'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklar ders baÅŸÄ± yaptÄ±





Yunanistan'da Shisto sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda kalan 31 Ã§ocuk, Atina'daki bir lisede ders baÅŸÄ± yaptÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina yakÄ±nlarÄ±ndaki Shisto sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda kalan 31 Ã§ocuk, eÄŸitim programlarÄ± kapsamÄ±nda baÅŸkent Atina'nÄ±n DrapeÃ§ona semtindeki bir lisede ders baÅŸÄ± yaptÄ±. Yunan Ã¶ÄŸrenciler sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± alkÄ±ÅŸlarla karÅŸÄ±ladÄ±.Â

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