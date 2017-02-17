17:55, 17 Åžubat 2017 Cuma

MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ±'nda askere bombalÄ± saldÄ±rÄ±





Kuzey Sina'da yola dÃ¶ÅŸenen bombanÄ±n patlatÄ±lmasÄ± sonucu 3 asker Ã¶ldÃ¼, 4'Ã¼ yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r'Ä±n Kuzey Sina ilinde yola dÃ¶ÅŸenen bombanÄ±n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine ait zÄ±rhlÄ± aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu 3 askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 4'Ã¼nÃ¼n yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Emniyet kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Kuzey Sina ilinin orta kesiminde yer alan Sina Ã‡imento FabrikasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda, MÄ±sÄ±r ordusuna ait aracÄ±n devriye gezdiÄŸi sÄ±rada, yola yerleÅŸtirilen bomba uzaktan kumanda ile patlatÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da 3 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, 4'Ã¼ yaralandÄ±. ÅžÄ°DDETÄ°N MERKEZÄ° SÄ°NA YARIMADASI MÄ±sÄ±r ordusu ve emniyet teÅŸkilatÄ±, eylÃ¼l 2013'ten bu yana Sina'daki birÃ§ok ilde "terÃ¶rist ve tekfirci" olarak nitelediÄŸi unsurlara yÃ¶nelik, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini hedef alan saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenledikleri gerekÃ§esiyle operasyonlar yapÄ±yor. Ãœlkenin kuzeyindeki Sina'da, KasÄ±m 2014'te DEAÅž'a biat ettiÄŸini duyuran ve adÄ±nÄ± Sina Vilayeti olarak deÄŸiÅŸtiren Ensar Beyt el-Makdis Ã¶rgÃ¼tÃ¼ gibi bazÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n etkin olduÄŸu biliniyor. GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan geÃ§en ay yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 2013'teki askeri darbeden sonra baÅŸlayan olaylar kapsamÄ±nda Sina YarÄ±madasÄ±'nda sivil ve askeri hedeflere yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen bini aÅŸkÄ±n saldÄ±rÄ±da bin 441 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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