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19:13, 17 Åžubat 2017 Cuma
Politika
18:20, 17 Åžubat 2017 Cuma

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ErdoÄŸan: CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi bir mucize deÄŸil
ErdoÄŸan: CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi bir mucize deÄŸil

KahramanmaraÅŸ'ta konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi ile ilgili "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi elbette bir mucize deÄŸildir. DokunduÄŸu her ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirecek sihirli deÄŸnek de deÄŸildir" ifadelerini kullandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KahramanmaraÅŸ'ta toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.Â 

Burada bir konuÅŸma yapan ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kanlar ÅŸÃ¶yle:

"15 Temmuz'da FETÃ– ve yandaÅŸlarÄ±nÄ±n onlarÄ±n kÃ¶lesi olarak halkÄ±ma silah Ã§ekenlerin karÅŸÄ±sÄ±nda mÃ¼cadele verdik. 248 insanÄ±m ÅŸehadete yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Allah Allah diyerek yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Onlar F-16'larla tanklarla helikopterlerle saldÄ±rdÄ±. HalkÄ±m, vatandaÅŸÄ±m onlara meydanlara diye haber gÃ¶nderdiÄŸimizde, TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan halkÄ±m meydanlara yÃ¼rÃ¼dÃ¼.Â 

Benim kardeÅŸlerim tanklarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±, helikopterler bomba yaÄŸdÄ±rdÄ± ÅŸehit oldular. Åžehadete yÃ¼rÃ¼dÃ¼ler, cennete yÃ¼rÃ¼dÃ¼ler. AllahÄ±ma hamdolsun bÃ¶yle bir milletin reis-i cumhuru olmaktan daha gÃ¼zel ne olabilir ki. Rabbim inÅŸallah bizlere de o makamÄ± nasip eder.Â Ã–lÃ¼m saÃ§an namlularÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda sadece iman dolu yÃ¼rekler vardÄ±. Milletimiz sinesinde yÃ¼k deÄŸil mangal gibi bir yÃ¼rek taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± dosta dÃ¼ÅŸmana gÃ¶stermiÅŸtir.Â 

"ONAYLAMAK BOYNUMUN BORCU"

KahramanmaraÅŸ'a eli boÅŸ gelmek olmaz dedik. BugÃ¼n burada 569 trilyon lira bedeli olan eserlerin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapÄ±yoruz, hayÄ±rlÄ± olsun. Ä°lk hedef 16 Nisan'da evet oylarÄ±nÄ± halletmek. Bundan sonra parlamentoda bu konu gÃ¼ndeme gelecek. (Ä°dam tartÄ±ÅŸmalarÄ±) Bunun parlamentodan geÃ§eceÄŸine inanÄ±yorum. Parlamentodan geÃ§tiÄŸinde ben bunu onaylarÄ±m. Bunu onaylamak boynumun borcudur. Åžehitlere bunun hesabÄ±nÄ± veremem. Bir katili affetmek devletin yetkisinde deÄŸildir. Onu ancak varisleri affedebilir. AB ÅŸÃ¶yle diyor, Hans bÃ¶yle diyor, CorÃ§ bÃ¶yle diyor. Hans ne derse desin, CorÃ§ ne derse desin... Ahmet ne diyor, AyÅŸe ne diyor, Allah ne diyor beni o ilgilendirir.Â 

Yeni ve tarihi bir kararÄ±n arefesindeyiz. KÃ¶kleri oldukÃ§a eskiye dayanan yÃ¶netim sistemi arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda yeni bir sisteme giriyoruz. Bir baÅŸka ifade ile artÄ±k hÃ¼kÃ¼meti seÃ§tiÄŸi cumhurbaÅŸkanÄ± vasÄ±tasÄ±yla doÄŸrudan millet kuracak. Vesayet gÃ¼Ã§lerinin devri ÅŸahÄ±slara baÄŸlÄ± olarak deÄŸil sistem itibariyle tamamen kapanÄ±yor. Birilerinin halk oylamasÄ±na baÅŸka anlamlar yÃ¼klemeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± kafalarÄ±nÄ±zÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±n. Onlar hep aynÄ± Ã§arpÄ±tmayÄ± yapÄ±yor.Â 

"MHP Ä°LE EL ELE SÃœRECÄ° Ã‡ALIÅžTIRIYORUZ"

Ä°ktidara geldiÄŸimizde 30 yaÅŸÄ±nda seÃ§ilme hakkÄ± vardÄ±. SeÃ§ilmeyi 25'e indirdik. Sonra BatÄ±'da her yerde seÃ§ilme yaÅŸÄ± 18 dedik. Bizim genÃ§lerimiz de onlar kadar akÄ±llÄ±. Ãœretken, genÃ§, dinamik bir parlamento olacak. SaÄŸolsun MHP'li kardeÅŸlerimizle el ele vermek suretiyle bu sÃ¼reci Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yoruz.

Siyasi Ã§ekiÅŸmelerin ekonomik krizlerin anamÄ±zÄ± aÄŸlattÄ±ÄŸÄ± kabus gÃ¼nlerini unutmadÄ±nÄ±z deÄŸil mi? Benzin, ekmek, gazyaÄŸÄ± kuyruklarÄ±nÄ± unutmadÄ±nÄ±z deÄŸil mi? Dedelerimizin knÃ¼fus kaÄŸÄ±tlarÄ±ndaki mÃ¼hÃ¼rleri gÃ¶rmeyenler varsa baksÄ±nlar. GenÃ§ler bazÄ± ÅŸeyleri bilmeyebilirsiniz. CHP il baÅŸkanlarÄ±nÄ±n valilik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilir misiniz? BÃ¶yle bir ÅŸey ÅŸimdi gÃ¼ndeme gelse kÄ±yamet kopar.Â 

"ZAYIF HÃœKÃœMET Ä°STÄ°YORLAR"

Meclis'te yine varlÄ±ÄŸÄ± pamuk ipliÄŸine baÄŸlÄ± bir hÃ¼kÃ¼met olsun istiyorlar. Bu puslu havayÄ± kendilerine ikbal deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in kullanmak istiyorlar. Biz 14 yÄ±ldÄ±r TÃ¼rkiye'yi alaca karanlÄ±k kuÅŸaÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karmak iÃ§in mÃ¼cadele ettik. 16 Nisan onlarÄ±n son umut kapÄ±larÄ±nÄ± da kapanacak. Onun iÃ§in bu kadar hÄ±rsla gÃ¶zÃ¼ dÃ¶nmÃ¼ÅŸ bir ÅŸekilde saldÄ±rÄ±yorlar.Â 

"NEFSÄ°M Ä°Ã‡Ä°N Ä°STEYECEK KADAR KARAKTERSÄ°Z DEÄžÄ°LÄ°M"

Meclis'te yaÅŸananlarÄ± takip ettiniz heralde. Ayak Ä±sÄ±rmaktan, kÃ¼rsÃ¼ iÅŸgaline Meclis'e yakÄ±ÅŸmayacak ne varsa hepsini de arsÄ±zca yaptÄ±lar. Biz bunlara 2011 yÄ±lÄ±ndan beri gelin Meclis'te TÃ¼rkiye'ye yeni bir anayasa kazandÄ±ralÄ±m.

BunlarÄ±n itirazÄ± sisteme deÄŸil, millete. Bunlar Tayyip ErdoÄŸan'a karÅŸÄ± deÄŸil millete karÅŸÄ±. Ya ben kimim Ben bir faniyim. Benim 16 Nisan'a Ã§Ä±kacaÄŸÄ±ma elimde bir belge var mÄ± Yok. Biz faniyiz ama sistem bu noktada kalÄ±cÄ±. DolayÄ±sÄ±yla biz fani olanÄ± deÄŸil baki olanÄ± konuÅŸuyoruz. Bu sistemi ÅŸahsÄ±m iÃ§in isteyecek, bunca mÃ¼cadeleyi nefsim iÃ§in verecek kadar halim yok, karaktersiz deÄŸilim. Ãœlkemize yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hizmetleri cebimize koyacak halimiz yok.Â 

"SÄ°STEM ÅžAHSIMIN PROJESÄ°DÄ°R"

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi, ÅŸahsÄ±mÄ±n projesidir. Belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mdan bu yana savunduÄŸum, Ä±srar ettiÄŸim bir reformdur. DiÄŸer hizmetler gibi Ã¼lkemize ve milletimize faydalÄ± olacaÄŸÄ±na, yarar getireceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in bu sistemin mÃ¼cadelesini verdim, veriyorum.Â 

Belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mdan bu yana savunduÄŸum bir projedir. Åžayet, milletimiz 16 Nisan'da 'evet' derse TÃ¼rkiye cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine geÃ§ecek. Bundan sonraki ilk seÃ§imlerde de milletimiz kime teveccÃ¼h ederse sistemin ilk cumhurbaÅŸkanÄ± o olacak. Birileri istediÄŸiniz neyi yapamÄ±yorsunuz da sistemi deÄŸiÅŸtiriyorsunuz diyor. Bizden Ã¶ncekiler neyi yapamÄ±yordu? Sistem gÃ¼Ã§lÃ¼ olursa insanla sistemi birleÅŸtirdiÄŸinizde pik yaparsÄ±nÄ±z.Â 

"ÃœLKEYE MUSALLAT OLAN SÄ°STEMDE YER BULAMAYACAK"

Bir dÃ¶nem aynÄ± partiden cumhurbaÅŸkanÄ± ve baÅŸbakan olunca hÄ±zlandÄ±k. Ã–ncesinde tÃ¶kezledik. Atama yapacaksÄ±n, olmaz. Tutturdu olmaz, yapmadÄ±. Niye? Bir tanesinin hanÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ± Ã¶rtÃ¼lÃ¼. Marmaray'Ä± yaparken demedik laf bÄ±rakmadÄ±lar, Sultan Selim'de sÃ¶ylemedik laf bÄ±rakmadÄ±lar. Daha pek Ã§ok hizmette aynÄ± riyakarlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n. 'Evet'te bereket var.

Bundan sonra milletimiz TÃ¼rkiye'nin yÃ¶netimini sadece Ã¼lkesi iÃ§in, kendisinin ve evlatlarÄ±nÄ±n geleceÄŸi iÃ§in projesi, programÄ±, hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± olana, hizmet iÃ§in aÅŸkÄ±, sevdasÄ±, niyeti olana teslim edecektir. Meclisteki zayÄ±f dengelere, vesayet gÃ¼Ã§lerine dayanarak Ã¼lkenin ve milletin baÅŸÄ±na musallat olanlar bu sistemde kendilerine yer bulamayacaklar.

"CUMHURBAÅžKANLIÄžI SÄ°STEMÄ° BÄ°R MUCÄ°ZE DEÄžÄ°L"

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi elbette bir mucize deÄŸildir. DokunduÄŸu her ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirecek sihirli deÄŸnek de deÄŸildir. En Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi gÃ¼ven ve istikrar ortamÄ±nÄ± yeniden getirecek olmasÄ±dÄ±r. YÃ¼rÃ¼tme ile yasama arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rlarÄ± iyice netleÅŸtirerek herkesin kendi iÅŸine odaklanmasÄ±na imkan saÄŸlÄ±yoruz.

Yani cumhurbaÅŸkanÄ± Ã¼lkeyi yÃ¶netecek, Meclis kanunlarÄ± Ã§Ä±kartacak, yargÄ± hukukun iÅŸlemesini saÄŸlayacak. Bu sistemde hiÃ§bir gÃ¼Ã§ diÄŸerinin Ã¼zerinde tasallut oluÅŸturamayacaÄŸÄ± iÃ§in eski TÃ¼rkiye'de sÄ±k sÄ±k ÅŸahit olduÄŸumuz kavgalarÄ±, Ã§ekiÅŸmeleri, yetki aÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± inÅŸallah artÄ±k yaÅŸamayacaÄŸÄ±z. Ekonomide atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlar mÄ± var? Milletimizin sorumluluk verdiÄŸi cumhurbaÅŸkanÄ± onu yapacak. TerÃ¶rle mÃ¼cadelede atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlar mÄ± var. CumhurbaÅŸkanÄ± ne gerekiyorsa yapacak.

"YIPRANAN YARGI YÃœKSELÄ°ÅžE GEÃ‡ECEK"

'HayÄ±r'cÄ±lar parlamento yetkisini kaybediyor diyor. BÃ¶yle bir ÅŸey yok. Eski sistemde hÃ¼kÃ¼met kanun tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlayÄ±p Meclis'e gÃ¶nderirdi. Meclis hÃ¼kÃ¼metin muhasarasÄ± altÄ±ndadÄ±r. Yeni sistemde bu yok. YargÄ±nÄ±n yÄ±pranan prestiji de yeni sistemde yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ecek. GÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye'ye evet diyor muyuz?Â 16 Nisan'da MHP'ye, AK Parti'ye, CHP'ye gÃ¶nÃ¼l veren kardeÅŸlerim evet demeye hazÄ±r mÄ±?Â 

Milletvekili sayÄ±sÄ± 600'e Ã§Ä±kÄ±yor buna ne gerek var diyorlar. Parlamento Ã§ift kamaralÄ± olduÄŸunda sayÄ±sÄ± ne idi biliyor musunuz? 600. Åžimdi tek kamara oluyor, o zaman nÃ¼fus neydi, ÅŸimdi ne? Bunlar yadÄ±rganacak ÅŸeyler deÄŸil. 550'den 600'e Ã§Ä±kÄ±yoruz.Â 

Parlamentoya dÄ±ÅŸardan atama yoluyla 18 yaÅŸÄ±nda bakanlar da atanabilir mi? BugÃ¼n bÃ¼yÃ¼k firmalarÄ±n baÅŸÄ±nda 25 yaÅŸÄ±nda insanlar var. Ä°yi yetiÅŸtiriyorsan atayabilirsin. Bir Ã¼lkenin kalkÄ±nmasÄ±nda istikrar ve gÃ¼ven Ã¶nemlidir, biz bunu saÄŸladÄ±k.

"MHP'LÄ°LERLE DAYANIÅžMA Ä°Ã‡ERÄ°SÄ°NDE"

Åžu kalan sÃ¼re iÃ§erisinde, 16 Nisan'a kadar sizler de inanÄ±yorum ki kapÄ± kapÄ± dolaÅŸacaksÄ±nÄ±z. MHP'li kardeÅŸlerimizle inanÄ±yorum ki dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde, Parlamentoda gÃ¼venoyu almasÄ±nÄ± saÄŸlayan tÃ¼m arkadaÅŸlar olarak el ele Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±za inanÄ±yorum. 16 Nisan, TÃ¼rkiye'de bir reformun gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi akÅŸam olacaktÄ±r."



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