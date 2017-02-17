18:25, 17 Åžubat 2017 Cuma

Akar-Dunford gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde terÃ¶rle mÃ¼cadelede gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi AkarÂ ileÂ ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Dunford'un gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, bÃ¶lgede gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik olarak, baÅŸtaÂ PKKÂ veÂ DEAÅžÂ olmak Ã¼zere Suriye ve Irak'taki Ã¶rgÃ¼tler ile mÃ¼cadele konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸinin teyit edildiÄŸi bildirildi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Orgeneral Akar ile Dunford, Ä°ncirlik'teki 10'uncu Tanker Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda heyetlerarasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Akar, mevkidaÅŸÄ±naÂ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) tarafÄ±ndan desteklenen Ã–SO'nun yoÄŸun ve kararlÄ± mÃ¼cadelesi sayesinde bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± elde edildiÄŸini, gÃ¼venliÄŸi saÄŸlanan bÃ¶lgelere yerinden edilmiÅŸ insanlarÄ±n geri dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

HER TÃœRLÃœ TERÃ–R Ã–RGÃœTÃœYLE ETKÄ°N MÃœCADELEYE DEVAM EDÄ°LECEKÂ

El BabÂ bÃ¶lgesinde de bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de kontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, arama tarama faaliyetlerine geÃ§ildiÄŸini aktaran Akar, Suriye ve Irak'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ± ve terÃ¶rizmle mÃ¼cadele konularÄ± kapsamÄ±nda, DEAÅž baÅŸta olmak Ã¼zere her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle etkin bir ÅŸekilde mÃ¼cadeleye devam edileceÄŸini, edilmesi gerektiÄŸini kaydetti. Akar, koalisyon gÃ¼Ã§lerince bu kapsamda verilen desteÄŸin artarak devam etmesinin bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ayrÄ±ca, bÃ¶lgede gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik olarak, baÅŸta PKK ve DEAÅž olmak Ã¼zere Suriye ve Irak'taki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile mÃ¼cadele konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸi de teyit edildi.