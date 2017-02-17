Modern Piyade TÃ¼feÄŸi Projesi'nde imzalar atÄ±ldÄ±

Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±ncaÂ yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ Modern Piyade TÃ¼feÄŸi ProjesiÂ kapsamÄ±nda, MÃ¼steÅŸarlÄ±k ileÂ SarsÄ±lmaz Silah Sanayi AÅžÂ firmasÄ± arasÄ±nda "MPT-76 Ä°malat SÃ¶zleÅŸmesi" imzalandÄ±.
MÃ¼steÅŸarlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, imza tÃ¶renine Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarÄ± Ä°smail Demir'in de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± birliklerine teslim edilecek, MPT-76'nÄ±n tedarik edilmesi amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len proje kapsamÄ±ndaÂ 10 bin MPT-76Â Ã¼retilecektir. TÃ¼m tasarÄ±m, geliÅŸtirme ve kalifikasyon faaliyetleri tamamen milli imkanlarla gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ olan MPT-76'nÄ±n seri Ã¼retim dÃ¶neminde, Ã¶ncelikle silahlÄ± kuvvetlerimiz olmak Ã¼zere tÃ¼m dost ve mÃ¼ttefik Ã¼lkelerin hafif silah ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± hedeflenmektedir." denildi.
Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Modern Piyade TÃ¼feÄŸi Projesi kapsamÄ±nda, MÃ¼steÅŸarlÄ±k ile SarsÄ±lmaz Silah Sanayi AÅž firmasÄ± arasÄ±nda "MPT-76 Ä°malat SÃ¶zleÅŸmesi" imzalandÄ±
1 Ocak 2017'den Ã¶nce kullandÄ±rÄ±lan ve 31 MayÄ±s 2017 tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve dÃ¶viz kazandÄ±rÄ±cÄ± hizmetler reeskont kredilerinin, geri Ã¶demelerinin TL olarak da yapÄ±labilmesine imkÃ¢n tanÄ±ndÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar ile ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Dunford'un gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, baÅŸta PKK ve DEAÅž olmak Ã¼zere Suriye ve Irak'taki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile mÃ¼cadele konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸi teyit edildi
KahramanmaraÅŸ'ta konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi ile ilgili "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi elbette bir mucize deÄŸildir. DokunduÄŸu her ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirecek sihirli deÄŸnek de deÄŸildir" ifadelerini kullandÄ±
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±, bÃ¼yÃ¼kanne maaÅŸÄ± baÅŸvurularÄ±nÄ± 20 Åžubat'a uzatma kararÄ± aldÄ±.
Nusaybin'de PKK mensuplarÄ±yla Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir polis memuru ile bir asker yaralandÄ±.
Bitlis'te bir evde uzun namlulu silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.
Engelliler Konfederasyonu BaÅŸkanÄ± Turhan Ä°Ã§li, seÃ§imlerde oy kullanacak yaklaÅŸÄ±k 7 buÃ§uk milyon engelli vatandaÅŸÄ±n, seÃ§im Ã¶ncesi sandÄ±klara eriÅŸim koÅŸullarÄ±nÄ±n uygun hale getirilmesini gerektiÄŸini belirtti
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 167 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
HDP'li Ferhat EncÃ¼ ÅžÄ±rnak HavaalanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, Almanya'da Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi'nin (DÄ°TÄ°B) camilerinde gÃ¶rev yapan bazÄ± imamlarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± evlere "casusluk faaliyeti" iddiasÄ±yla baskÄ±n yapÄ±lmasÄ±na sert tepki gÃ¶sterdi
MEB 20 bin 127 sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen atanmasÄ±na iliÅŸkin kontenjan daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ve atama takvimini aÃ§Ä±kladÄ±
DEAÅž'a yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 28'i tutuklu 35 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame, Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, KÄ±brÄ±s gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleriyle ilgili, "Her zaman TÃ¼rkiye, daha doÄŸrusu Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mde bir adÄ±m Ã¶nde. HiÃ§bir zaman Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ kesintiye uÄŸratacak bir davranÄ±ÅŸ iÃ§erisinde olmuyorlar" dedi
Nusaybin, Artuklu ve Ã–merli ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyonlarda, 2 sÄ±ÄŸÄ±nakta mÃ¼himmat ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
Taksim'e caminin temeli, dÃ¼zenlenen tÃ¶renle atÄ±ldÄ±. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, beton kazÄ±klarÄ±n Ã§atÄ±lmasÄ± iÅŸinde kullanÄ±lan iÅŸ makinesini kullanarak ilk kazmayÄ± vurdu.