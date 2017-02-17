19:01, 17 Åžubat 2017 Cuma

Modern Piyade TÃ¼feÄŸi Projesi'nde imzalar atÄ±ldÄ±





Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Modern Piyade TÃ¼feÄŸi Projesi kapsamÄ±nda, MÃ¼steÅŸarlÄ±k ile SarsÄ±lmaz Silah Sanayi AÅž firmasÄ± arasÄ±nda "MPT-76 Ä°malat SÃ¶zleÅŸmesi" imzalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±ncaÂ yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ Modern Piyade TÃ¼feÄŸi ProjesiÂ kapsamÄ±nda, MÃ¼steÅŸarlÄ±k ileÂ SarsÄ±lmaz Silah Sanayi AÅžÂ firmasÄ± arasÄ±nda "MPT-76 Ä°malat SÃ¶zleÅŸmesi" imzalandÄ±. MÃ¼steÅŸarlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, imza tÃ¶renine Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarÄ± Ä°smail Demir'in de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± birliklerine teslim edilecek, MPT-76'nÄ±n tedarik edilmesi amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len proje kapsamÄ±ndaÂ 10 bin MPT-76Â Ã¼retilecektir. TÃ¼m tasarÄ±m, geliÅŸtirme ve kalifikasyon faaliyetleri tamamen milli imkanlarla gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ olan MPT-76'nÄ±n seri Ã¼retim dÃ¶neminde, Ã¶ncelikle silahlÄ± kuvvetlerimiz olmak Ã¼zere tÃ¼m dost ve mÃ¼ttefik Ã¼lkelerin hafif silah ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± hedeflenmektedir." denildi.

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