Elektrik ÅŸarjÄ± da WiFi gibi kablosuz olacak

ABD'de Walt Disney Åžirketinin araÅŸtÄ±rma birimi Disney Research, bir oda iÃ§indeÂ kablosuz elektrik aktarÄ±mÄ±Â saÄŸlayan ve bu sayede kullanÄ±cÄ±larÄ±nÂ elektrikli cihazlarÄ±nÄ± bir WiFi aÄŸÄ±nÄ± kullanÄ±r gibi iletim kablosuna veyaÂ ÅŸarj yuvasÄ±na ihtiyaÃ§ duymadan ÅŸarj edebilmelerine yarayan teknoloji geliÅŸtirdi.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, "duruÄŸumsu oyuk yankÄ±lanÄ±mÄ±" (QSCR) adÄ±nÄ± verdikleri yÃ¶ntemle, Ã¶zel olarak inÅŸa edilmiÅŸ 5 metrekarelik bir odanÄ±n iÃ§ini, yakÄ±n alan durgun manyetik dalgalarla kaplayarak odadaki cep telefonu, vantilatÃ¶r ve Ä±ÅŸÄ±k aygÄ±tlarÄ±nÄ±n aynÄ± anda ÅŸarj olmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.
OdanÄ±n iÃ§inde tek biÃ§imli bir manyetik alan oluÅŸabilmesi iÃ§in duvar, zemin ve tavanÄ± metalle kaplayan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, bu sayede elektriÄŸi aynÄ± rezonans aralÄ±ÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan aygÄ±tlara sorunsuz ÅŸekilde iletebildi.
OdayÄ± dolduran elektrik akÄ±mlarÄ±nÄ± ayrÄ± kapasitÃ¶rlerle kanalize eden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, bÃ¶ylelikle oda iÃ§inde kontrolsÃ¼z yÃ¼klenme bÃ¶lgelerinin oluÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶nledi.
Yeni yÃ¶ntemin kablosuz elektrik aktarÄ±mÄ±nÄ± WiFi gibi pratik ve yaygÄ±n bir uygulama haline getirebileceÄŸini vurgulayan Disney Research bilim ÅŸubesi baÅŸ araÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Alanson Sample, "Bu uygulama sayesinde ileride ÅŸarj etme veya pil deÄŸiÅŸtirme ihtiyacÄ± duymayan robot ve benzeri kÃ¼Ã§Ã¼k aygÄ±tlar Ã¼retilebilir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ±, online PLOS ONE dergisinde yayÄ±mlandÄ±.
Disney Research, geliÅŸtirdiÄŸi teknolojiyle aynÄ± oda iÃ§indeki elektronik cihazlarÄ±n kablosuz olarak ÅŸarj edilebilmesini saÄŸlÄ±yor
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