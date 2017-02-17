KainatÃ®n tÃ¼m renkleri YÃ¶rÃ¼k giysilerinde yaÅŸÄ±yor

AtlÄ±-gÃ¶Ã§ebe TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne uygun yaÅŸantÄ±larÄ±nÄ± devam ettirenÂ YÃ¶rÃ¼kler, giysileriyle de dikkati Ã§ekiyor. YÃ¶rÃ¼kler, kainatin renklerini kÄ±yafetlerine ve takÄ±larÄ±na da yansÄ±tÄ±yor.
Antalya OlgunlaÅŸma EnstitÃ¼sÃ¼, YÃ¶rÃ¼k kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n son 100-150 yÄ±llÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ inceleyerek, gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam ve Ã¶zel gÃ¼nlerde kullanÄ±lan giysilerin benzerlerini Ã¼retti.
Antalya OlgunlaÅŸma EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Emine Erkal, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, YÃ¶rÃ¼k kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n Antalya'da Ã§ok etkin olmasÄ±ndan dolayÄ± buna Ã¶nem verdiklerini sÃ¶yledi.
YÃ¶rÃ¼klerle ilgili araÅŸtÄ±rmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ±, bu kapsamda unutulmasÄ± ve kaybolmasÄ± olasÄ± kÃ¼ltÃ¼rel parÃ§alarÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze yeniden uyarladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Erkal, araÅŸtÄ±rma sonucunda enstitÃ¼de bu eÅŸyalarÄ±n orijinaline sadÄ±k kalarak benzerlerini Ã¼rettiklerini anlattÄ±.
Akdeniz Ãœniversitesi Edebiyat FakÃ¼ltesi Arkeoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Nevzat Ã‡evik de YÃ¶rÃ¼klerin TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne uygun yaÅŸantÄ±larÄ±nÄ± diÄŸer birÃ§ok TÃ¼rk topluluÄŸuna gÃ¶re daha uzun sÃ¼re devam ettirdiÄŸine iÅŸaret etti.
Toroslar civarÄ±na yerleÅŸen YÃ¶rÃ¼klerin kÃ¼ltÃ¼rlerini bugÃ¼n kÄ±smen sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerine deÄŸinen Ã‡evik, bunun gelecek nesillere aktarÄ±lmasÄ± iÃ§in akademik Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti. Ã‡evik, Antalya KadÄ±n MÃ¼zesi kurulmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda YÃ¶rÃ¼k kadÄ±nlarÄ±na Ã¶zel bir bÃ¶lÃ¼m ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:
"KadÄ±n, aÅŸiret iÃ§inde bir tÃ¼r danÄ±ÅŸman gibiydi ve kadÄ±n suÃ§lu dahi olsa nedeninin erkek olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yordu. Ã‡adÄ±rÄ±n yÃ¶netimi evin en yaÅŸlÄ± kadÄ±nÄ±na aitti. Nihayetinde ocaÄŸÄ±n kaynaÄŸÄ± ve Ã§adÄ±rÄ±n direÄŸi kadÄ±ndÄ±. KaldÄ± ki gÃ¶Ã§er hayatÄ±nda tÃ¼m Ã¼retimler, yiyecekler, Ã§ocuklar ve diÄŸer konularda kadÄ±n Ã¶ndeydi ve en bÃ¼yÃ¼k emeÄŸi de kadÄ±n vermekteydi. GÃ¼cÃ¼ hayattaki etkinliÄŸinden kaynaklanÄ±yordu. Obada kadÄ±n ayrÄ± erkek ayrÄ± deÄŸildi. Her ortamda birlikte eÅŸit ve saygÄ±n bireyler olarak yaÅŸamaktaydÄ±lar."
Ã‡evik, kadÄ±nlarÄ±n Anadolu'nun bazÄ± bÃ¶lgelerinde gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamda geleneksel kÄ±yafetlerini giymelerinin yanÄ± sÄ±ra dÃ¼ÄŸÃ¼n, kÄ±na ve mevlit gibi gÃ¼nlerde de Ã¶zel giysiler giydiklerini ifade etti.
KadÄ±nlarÄ±n ev iÃ§i giysilerinin de zengin olduÄŸunu belirten Ã‡evik, "YÃ¶rÃ¼kler, gÃ¶kkuÅŸaÄŸÄ±ndaki renkleri o kadar Ã§ok sevmiÅŸler ki o renklerden dokuduklarÄ± poÅŸularÄ± baÅŸlarÄ± ve omuzlarÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼ne baÄŸlayarak bir simge gibi kullanmÄ±ÅŸlardÄ±r. Orta Asya'dan Anadolu'ya gÃ¶Ã§lerle Ã¶nce gelenler, sonradan gelenleri poÅŸularÄ±ndan tanÄ±mÄ±ÅŸlardÄ±r. PoÅŸudaki kÄ±rmÄ±zÄ± al bayraÄŸÄ±, beyaz, ruh ve beden temizliÄŸini, yeÅŸil inancÄ±, sarÄ± bolluk ve bereketi temsil eder." diye konuÅŸtu.Â
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