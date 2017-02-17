GÃ¼ncelleme: 04:30, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ± anlatacak mÃ¼ze ÅŸaÅŸÄ±rtacak | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±Â tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmayla SarÄ±kamÄ±ÅŸ Allahuekber DaÄŸlarÄ± Milli ParkÄ±'nda inÅŸa edilen ve bu yÄ±l hizmete girmesi hedeflenen SarÄ±kamÄ±ÅŸ Panorama MÃ¼zesi, ziyaretÃ§ileri zaman yolculuÄŸuna Ã§Ä±karacak. "Sanal gerÃ§eklik gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼" takan ziyaretÃ§iler, mÃ¼zedeki panoramik sahneleri adeta birebir yaÅŸayacak.

SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ± ve Kafkas Cephesi ile ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, BaÅŸbakanlÄ±k, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Askeri Tarih ve Stratejik EtÃ¼t Dairesi (ATASE), Rus kaynaklarÄ± ve tarihÃ§ilerin belge ve bilgileri incelenerek, netleÅŸtirilen bilgiler Anadolu Ãœniversitesi Yunus Emre YerleÅŸkesi'ndeki Teknopark'ta faaliyet gÃ¶steren Umay MÃ¼ze TasarÄ±m ve Teknolojileri Åžirketi tarafÄ±ndan resmedildi.

MÃ¼ze iÃ§in SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ± ve Kafkas Cephesi'ni anlatan 2 bin 680 metrekarelik gÃ¶rsel iÃ§erik Ã¼retildi.

MÃ¼zeyi ziyaret edenler, Ã¶ncelikle 1015-1914 yÄ±lÄ±na kadar Kafkasya'da, TÃ¼rklerin baÅŸÄ±ndan geÃ§enleri okuyup, bilgi edineceÄŸi tarih bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden geÃ§ecek. Daha sonra harekatÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 22 AralÄ±k 1914'teki hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 20 santigrat dereceye sabitlenmiÅŸ soÄŸuk odaya ulaÅŸacak ziyaretÃ§ilerin, burada empati kavramÄ± geliÅŸecek.

1915 yÄ±lÄ±nda Ermeniler tarafÄ±ndan Van'Ä±n Zeve kÃ¶yÃ¼nde 2 bin 500 MÃ¼slÃ¼man'Ä±n katledilmesinin resmedildiÄŸi mÃ¼zede, 360 derecelik bir sahne de yer alacak. "Sanal gerÃ§eklik gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼" takan ziyaretÃ§iler, mÃ¼zedeki panoramik sahneleri adeta birebir yaÅŸayacak.

Ã–te yandan Kafkas Cephesi'ne iliÅŸkin kitaplarÄ±n bulunduÄŸu mÃ¼zedeki Kafkas Cephesi AraÅŸtÄ±rma Merkezi de bÃ¶lgede bulunan en bÃ¼yÃ¼k kÃ¼tÃ¼phane unvanÄ±na sahip olacak.