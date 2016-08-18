Cezaevlerinin dÄ±ÅŸ gÃ¼venliÄŸi jandarmada kalacak

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Antalya'nÄ±n Kemer ilÃ§esinde dÃ¼zenlenenÂ Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ±nda Ä°nfaz Hizmetlerinin Ä°yileÅŸtirilmesi ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ her insanÄ±n, ailelerinin TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletine birer emanet olduÄŸunu, iÅŸledikleri suÃ§lara, aldÄ±klarÄ± cezalara bakmaksÄ±zÄ±n, yasalarÄ±n kendilerine yÃ¼klediÄŸi gÃ¶revler Ã§erÃ§evesinde her tÃ¼rlÃ¼ ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bu kapsamda psikologlar, sosyologlar, sosyal Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lar, ceza infaz memurlarÄ±nÄ±n Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen Ã¶nemli gÃ¶revler olduÄŸunu belirten BozdaÄŸ, ceza infaz kurumlarÄ±nda bÃ¼tÃ¼n personelin bÃ¼yÃ¼k Ã¶zveriyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Medya ve toplumun, ceza infaz kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± fedakarlÄ±ÄŸÄ±n yeterince farkÄ±nda olmayabileceÄŸini dile getiren BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"BakanlÄ±k olarak sizlerin ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±ndayÄ±z. O nedenle Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde ceza infaz kurumlarÄ±yla ilgili yeni bir yasal dÃ¼zenlemeyi Bakanlar Kuruluna oradan da TBMM'ye sevk etmeyi planlÄ±yoruz. Daha Ã¶nce bildiÄŸiniz gibi cezaevlerinin dÄ±ÅŸ gÃ¼venliÄŸinin jandarmadan alÄ±nÄ±p, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na verilmesi ve bu kapsamda bazÄ± dÃ¼zenlemelerin yapÄ±lmasÄ±na dair Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z vardÄ±. Ancak bu Ã§alÄ±ÅŸmalar akamete uÄŸradÄ±. Yeni dÃ¶nemde, hÃ¼kÃ¼metimizle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z istiÅŸareler sonucunda cezaevlerinin dÄ±ÅŸ gÃ¼venliÄŸinin Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda, dolasÄ±yla jandarmada kalmasÄ± konusunda bir karara varÄ±ldÄ±. Bu nedenle dÄ±ÅŸ gÃ¼venliÄŸin Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na alÄ±nmasÄ± kararÄ±mÄ±zdan vazgeÃ§tik. Ancak bu dÄ±ÅŸ gÃ¼venlikle ilgili yasanÄ±n iÃ§erisinde yer alan diÄŸer hÃ¼kÃ¼mlerin ve bunun yanÄ±nda ihtiyacÄ±mÄ±z olan diÄŸer bazÄ± dÃ¼zenlemelerin hayata geÃ§irilmesinden vazgeÃ§medik."
BozdaÄŸ, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza ve Tevkifevleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Enis Yavuz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a ve Kanunlar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne bu konuda son hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamlama talimatÄ± verildiÄŸini ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Bakanlar Kuruluna bu konudaki nihai Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± arz edeceklerini ve bazÄ± Ã¶nemli dÃ¼zenlemeler yapacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye'de ceza ve tutukevlerine dÃ¶nÃ¼k Ã¼lke iÃ§inden ve dÄ±ÅŸÄ±ndan aleyhte kampanyalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ne de deÄŸinen BozdaÄŸ, bir taraftan uluslararasÄ± insan haklarÄ±na iliÅŸkin bazÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin, bu Ã¶rgÃ¼tlerin bÃ¼nyesinde bulunan bazÄ± komisyonlarÄ±n, bir yandan da TÃ¼rkiye iÃ§indeki Ã§evrelerin, TÃ¼rkiye cezaevlerinde iÅŸkence ve kÃ¶tÃ¼ muamele bulunduÄŸuna dair iftiralarÄ±n "hakikat" gibi milletin Ã¶nÃ¼ne koymaya devam edildiÄŸini sÃ¶yledi.
Ceza ve tutukevlerinde kÃ¶tÃ¼ muamele olduÄŸunda ilgili birimlere suÃ§ duyurusunda bulunulmasÄ±nÄ± isteyen BozdaÄŸ, isim, adres vermeyerek TÃ¼rkiye'nin suÃ§lanmasÄ±nÄ± kabul edemeyeceklerini sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± objektif ve adil davranÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen BozdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"TÃ¼rkiye ceza ve tutukevleri ABD'deki ceza ve tutukevlerinden her aÃ§Ä±dan daha ileri ceza ve tutukevleridir. Ä°nsani muamele aÃ§Ä±sÄ±ndan da tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lere saÄŸlanan imkanlar aÃ§Ä±sÄ±ndan da mukayesesi bile yapÄ±lamaz. Almanya'nÄ±n da Fransa'nÄ±n da mukayesesi yapÄ±lamaz. Halep oradaysa arÅŸÄ±n burada. Biz diyoruz ki gelin bakÄ±n, mukayesesini de yapÄ±n. Biz Ã§ok netiz, aÃ§Ä±ÄŸÄ±z. Bu noktada hiÃ§bir Ã§ekincemiz yok. Ceza ve tutukevlerinde herhangi birine iÅŸkence ve kÃ¶tÃ¼ muamele yapÄ±lmasÄ±nÄ± kabul etmeyiz. BÃ¶yle bir ÅŸey olduÄŸunda onun Ã¼zerine gideriz, olayÄ± Ã¶rtmeyiz, Ã¶rtÃ¼lmesine de asla izin vermeyiz. Yapan kimse, yakasÄ±ndan tutar yargÄ±ya teslim ederiz."
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