20:10, 17 Åžubat 2017 Cuma

YÄ±ldÄ±rÄ±m: AB gelecek vizyonunu gÃ¶zden geÃ§irmeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â TÃ¼rkiye-Malta Ä°ÅŸ Forumu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Avrupa BirliÄŸi'nin esasen yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸartlar altÄ±nda gelecek vizyonunu gÃ¶zden geÃ§irmesi gerekiyor. Ä°ngiltere neden Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor, baÅŸka Ã¼lkelerde Avrupa BirliÄŸi ile ilgili ne gibi bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ± var? BunlarÄ± saÄŸlÄ±klÄ± deÄŸerlendirmek ve TÃ¼rkiye ile ilgili iliÅŸkileri de buna gÃ¶re yeniden ele almak lazÄ±m. Biz Avrupa BirliÄŸi'ne yÃ¼k olmak iÃ§in deÄŸil, Avrupa BirliÄŸi ile yÃ¼k paylaÅŸmak iÃ§in girmek istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

"AVRASYA TÃœNELÄ°'NE BENZER BÄ°R TÃœNELÄ° MÃœÅžTEREKEN YAPABÄ°LÄ°RÄ°Z"

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye ile Malta arasÄ±ndaki iliÅŸkileri geliÅŸtirmek istediklerini belirterek, "Son 2 yÄ±lda ticaret hacmimizde ciddi bir azalma var. Bu tabii kÃ¼resel ekonomik krizle ilgili geÃ§ici bir durum. Bunu sÃ¼ratle telafi edecek elimizde imkanlarÄ±n olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Maltaâ€™nÄ±n ana ada ile diÄŸer ada Gozoâ€™yu, birleÅŸtirme niyeti var. Bizim Avrasya TÃ¼neli'ne benzer bir tÃ¼neli mÃ¼ÅŸtereken yapabiliriz. HÄ±zÄ±mÄ±zÄ± alamazsak da TÃ¼rkiyeâ€™ye kadar devam edebiliriz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.