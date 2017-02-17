20:25, 17 Åžubat 2017 Cuma

53. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya Savunma BakanÄ±Â Ursula von der Leyen, uluslararasÄ± terÃ¶rizme karÅŸÄ± mÃ¼cadelenin Ä°slamiyete karÅŸÄ± bir mÃ¼cadele gibi gÃ¶sterilmemesi gerektiÄŸini belirterek, bu mÃ¼cadeleye daha fazla MÃ¼slÃ¼man ve Arap Ã¼lkesinin dahil edilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Bakan Leyen,Â 53. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, NATO'nun 5. Maddesinin Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu ve 28 Ã¼lkenin birbiri iÃ§in var olduÄŸuna vurgu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yeni ABD yÃ¶netiminin de NATO ittifakÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±ndan memnuniyet duyduÄŸunu belirten Leyen, "NATO aynÄ± zamanda bir deÄŸerler topluluÄŸudur. TÃ¼m yaptÄ±klarÄ±nda insan onuruna baÄŸlÄ±dÄ±r. Bu hiÃ§ bir zaman iÅŸkenceye izin vermez. Bu bize, sivil kurbanlara hiÃ§ bir ÅŸekilde izin verilmemesi sorumluluÄŸunu da getiriyor. Bu korunmaya muhtaÃ§ insanlarÄ±n korunmasÄ±nÄ± da kapsamaktadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

MÃ¼ttefik Ã¼lkelere karÅŸÄ± sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmenin yanÄ± sÄ±ra demokratik deÄŸerleri sorgulayanlara karÅŸÄ± da ortak hareket edilmesi gerektiÄŸini belirten Leyen, "Bu, hepimizin de Ã§Ä±karÄ±na, eÄŸer Rusya ile de gÃ¼venilir bir iliÅŸki yaratmak istiyorsak. Bu aynÄ± zamanda uluslar arasÄ± terÃ¶re karÅŸÄ± birlikte mÃ¼cadele etmemiz de demektir. Ã–zellikle de DEAÅž'a karÅŸÄ±. Bu mÃ¼cadelenin genel olarak Ä°slamiyete karÅŸÄ± bir cephe gibi gÃ¶rÃ¼lmemesi konusunda dikkatli olmamÄ±z gerekir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o zaman aramÄ±zda gittikÃ§e bÃ¼yÃ¼mekte olan bir uÃ§urumdan bizi tehdit edebilecek Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k ÅŸiddet ve terÃ¶r oluÅŸabilir. HayÄ±r, tam aksine. Bizimle benzer gÃ¶rÃ¼ÅŸleri paylaÅŸan daha fazla MÃ¼slÃ¼man ve Arap Ã¼lkesi ile ortaklÄ±klar aramamÄ±z lazÄ±m." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi ve savunmasÄ± iÃ§in NATO'ya komÅŸu olan Asya, Afrika ve OrtadoÄŸu Ã¼lkeleri ile de iliÅŸkileri geliÅŸtirmek durumunda olduklarÄ±na dikkati Ã§eken Leyen, AB Ã¼lkeleri ile birlikte yÃ¼rÃ¼tÃ¼len misyonlarÄ±n da daha iyi ve etkin hale getirilmesi gerektiÄŸini kaydetti.

Ancak bu sayede Avrupa'nÄ±n savunmasÄ±nÄ±n daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaÄŸÄ±nÄ± ve bunun ABD'nin de Ã§Ä±karÄ±na olduÄŸunu ifade eden Leyen, "DÃ¼nyanÄ±n global ve sorumluluk duygusu ile hareket eden bir Amerika'ya ihtiyacÄ± var. Biz AvrupalÄ±lar ABD'nin kÄ±tamÄ±zdaki gÃ¼venlik ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n korunmasÄ± iÃ§in harcadÄ±ÄŸÄ± Ã§abalarÄ± takdir ediyoruz." dedi.

ABD SAVUNMA BAKANI MATTÄ°S

Konferansa katÄ±lan ABD Savunma BakanÄ± James Mattis de NATO'nun Ã¶nemine vurgu yaparak, tÃ¼m Ã¼ye Ã¼lkelerin demokratik deÄŸerler ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k iÃ§in mÃ¼cadele ettiÄŸini sÃ¶yledi.

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde dÃ¼nyayÄ± tehdit eden tehlikelerin Ã§ok farklÄ± yÃ¶nlerden geldiÄŸini, NATO'nun Ã§evresindeki bÃ¶lgede ''istikrarsÄ±zlÄ±k yayÄ±'' oluÅŸtuÄŸunu ifade eden Mattis, ''Demokrasilerimiz bu tehditlere karÅŸÄ±lÄ±k vermekte kararlÄ±. Ä°ttifakÄ± bu yeni tehditlere karÅŸÄ± hazÄ±rlayacaÄŸÄ±z. Bu iÅŸin zor kÄ±smÄ±. Birlikte hareket etmemiz lazÄ±m. CaydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve savunmamÄ±zÄ± gÃ¼Ã§lendirmeliyiz. NATO'nun Akdeniz'den TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na uzanan gÃ¼ney kanadÄ±ndaki terÃ¶rist tehditlere daha doÄŸrudan karÅŸÄ± koymamÄ±z gerekiyor.'' dedi.

"Atlantik Ã¶tesi iliÅŸkilerimiz istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸa ve ÅŸiddete karÅŸÄ± en iyi savunmamÄ±z. NATO yaÅŸam tarzÄ±mÄ±zÄ± korumamÄ±za ve Ã¶zgÃ¼r alÄ±ÅŸ veriÅŸi gerÃ§ekleÅŸtirmemizi saÄŸlÄ±yor." diyen Mattis, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n da Atlantik Ã¶tesi iliÅŸkilere bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiÄŸini kaydetti.

ABD'nin ve Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin birbirine baÄŸlÄ± olduÄŸunu ifade eden Mattis, "Bu dÃ¼nyada gÃ¼venlik konusunda hiÃ§bir Ã¼lke yalnÄ±z ayakta duramaz." diye konuÅŸtu.

NATO'nun 5. Maddesinin ittifakÄ±n temelini oluÅŸturduÄŸunu da kaydeden Mattis, "Ä°liÅŸkilerimizi geliÅŸtireceÄŸimize ve masum insanlarÄ±, demokrasimizi ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ tehdit edenlere karÅŸÄ± mÃ¼cadele edeceÄŸimize eminim." dedi.