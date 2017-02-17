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'Trump, 100 bin kişiyle göçmenlerin peşine düşecek' iddiası
'Trump, 100 bin kişiyle göçmenlerin peşine düşecek' iddiası

The Associated Press’in haberine göre, Trump 11 farklı eyalette yaklaşık 100 bin güvenlik görevlisini kullanarak yasa dışı göçmenleri yakalamaya hazırlanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkedeki yasa dışı göçmenleri yakalamak için 11 eyalette Ulusal Güvenlik birliklerini harekete geçirmeye hazırlandığı iddia edildi.

The Associated Press’in haberine göre, Trump yaklaşık 100 bin güvenlik görevlisinin yasa dışı göçmenleri yakalaması için tasarı hazırlıyor.

Trump’ın özellikle Meksika sınırındaki eyaletlerde görevlendirmeyi düşündüğü güvenlik birimlerinin, Kaliforniya, Arizona, New Mexico, Teksas, Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas ve Louisiana eyaletlerinde yasa dışı göçmenleri yakalamaya çalışacağı kaydedildi.

BEYAZ SARAY İDDİAYI YALANLADI

Beyaz Saray Sözcüzü Sean Spicer gazetecilere yaptığı açıklamada iddiayı yalanlayarak “Bu doğru değil. Bunu söylemek sorumsuzluktur.” dedi.

Spicer “Keşke bunu yayınlamadan önce bana sorsaydınız. Sonuç olarak ne olacağını bilmiyorum, fakat bu iddia edilen şeyin olmayacağını biliyorum. Bu Beyaz Saray’a ait bir belge değil." ifadesini kullandı.



İlgili Konular Beyaz Saray ABD trump
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