GÃ¼ncelleme: 22:30, 17 Åžubat 2017 Cuma

MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti: Bir buÃ§uk yÄ±lda Ã¼Ã§ revizyon

AydoÄŸan KalabalÄ±k

MÄ±sÄ±r'da EylÃ¼l 2015'te gÃ¶reve gelen BaÅŸbakanÂ Åžerif Ä°smail'in bir buÃ§uk yÄ±llÄ±k sÃ¼rede kabinede Ã¼Ã§ defa revizyona gitmesi ve yeni atamalarla ilgili bazÄ± iddialar kamuoyunda hÃ¼kÃ¼metin geleceÄŸini sorgulatmaya baÅŸladÄ±.

Ekonomik dar boÄŸaz iÃ§indeki MÄ±sÄ±r'da Ã¶nceki gÃ¼n 9 bakanÄ± kapsayan kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±ldÄ±. DeÄŸiÅŸtirilen bakanlarÄ±n yatÄ±rÄ±m, tedarik, reform ve planlama gibi ekonomi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olmasÄ±, Ã¼lke ekonomisinin iÃ§inde bulunduÄŸu krizin anlaÅŸÄ±lmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan Ã¶nemliydi.

BaÅŸbakan Ä°smail'in yeni kabinenin onayÄ± nedeniyle mecliste yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada bakanlÄ±klara atama iÃ§in 50 kiÅŸi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bunlardan 15'inin bakanlÄ±k teklifini reddettiÄŸini sÃ¶ylemesi dikkati Ã§ekti.

Meclis BaÅŸkanÄ± Ali Abdulal'in "Adaylar bakanlÄ±k teklifini neden reddetti?" sorusuna Ä°smail'in, "4 adayÄ±n maddi sebepleri gerekÃ§e gÃ¶sterdiÄŸini" sÃ¶ylemesi ise kamuoyunda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa neden oldu. BazÄ± kÃ¶ÅŸe yazarlarÄ± bakanlarÄ±n maaÅŸÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmaya aÃ§tÄ±.

TÃœMGENERAL ÅžEYH'Ä°N BAKANLIÄžI 6 AY SÃœRDÃœ

Son kabine revizyonunun en Ã¶nemli deÄŸiÅŸikliÄŸi ise Tedarik ve Ä°Ã§ Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸandÄ±. TÃ¼mgeneral Muhammed Ali eÅŸ-Åžeyh bakanlÄ±kta sadece 6 ay kalabildi.

TÃ¼mgeneral Åžeyh bu gÃ¶reve, EylÃ¼l 2016'da istifa eden Halid Hanefi'nin yerine getirilmiÅŸti. Åžeyh, bakanlÄ±k gÃ¶revini Ã¼stlendikten hemen sonra Ã¼lkede ÅŸeker krizi baÅŸlamÄ±ÅŸ ve aylarca devam etmiÅŸti.

TÃ¼mgeneral Åžeyh'in baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede bakanlÄ±ktan alÄ±nmasÄ±, silahlÄ± kuvvetlere verdiÄŸi koÅŸulsuz destekle tanÄ±nan MÄ±sÄ±rlÄ± Ã¼nlÃ¼ siyasetÃ§i Mustafa Bekri'nin de dile getirdiÄŸi, "bÃ¼tÃ¼n bakanlarÄ±n askerlerden oluÅŸtuÄŸu bir hÃ¼kÃ¼met kurulmasÄ±" ÅŸeklindeki Ã§aÄŸrÄ±larÄ±n da iflasÄ± olarak deÄŸerlendirildi.

REVÄ°ZYONDA "MÃœBAREK DÃ–NEMÄ° ESÄ°NTÄ°SÄ°" ELEÅžTÄ°RÄ°SÄ°

Tedarik ve Ä°Ã§ Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±na Åžeyh'in yerine gelen isim de tartÄ±ÅŸma konusu oldu. BaÅŸbakan Ä°smail, Meclis Ekonomi Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ali Musilhi'yi bu gÃ¶reve getirdi.

HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek dÃ¶neminin Ã¶nemli isimlerinden Musilhi'nin bakanlÄ±ÄŸa atanmasÄ±, Ã¶zellikle 25 Ocak Devrimi destekÃ§ileri ve aktivistler tarafÄ±ndan eleÅŸtiri yaÄŸmuruna tutuldu. Musilhi, 2005 yÄ±lÄ±ndan MÃ¼barek'in devrildiÄŸi Åžubat 2011'e kadar Sosyal DayanÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinde bulunmuÅŸtu.

YENÄ° ZÄ°RAAT BAKANI HAKKINDAKÄ° YOLSUZLUK SUÃ‡LAMALARI

MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼metindeki son revizyonla Ziraat BakanÄ± olan Abdulmunim el-Benna da kamuoyunda bir baÅŸka "yanlÄ±ÅŸ tercih" olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Benna hakkÄ±nda 18 ayrÄ± yolsuzluk suÃ§lamasÄ± bulunduÄŸunun medyaya yansÄ±masÄ± Ã¼lkenin en Ã¶nemli gÃ¼ndemi haline geldi.

Mecliste buÄŸday yolsuzluÄŸu nedeniyle kurulan GerÃ§ekleri AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± Megdi Melik ve milletvekili Mustafa Bekri'nin gecikmeksizin yeni bakan aleyhinde kulis oluÅŸturmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

SÄ°YASÄ° DÄ°YALOG EKSÄ°KLÄ°ÄžÄ°

Kabine revizyonuyla tartÄ±ÅŸÄ±lan konulardan biri de "siyasi diyalog eksikliÄŸi" oldu. Yeni bakanlarÄ±n bÃ¼rokratlar ve akademisyenlerden seÃ§ilerek Ã¼lkedeki onlarca siyasi parti ile herhangi bir diyaloÄŸa girilmemesi eleÅŸtirilen hususlar arasÄ±nda yer aldÄ±. Zira, Ã¼lkenin iÃ§inde bulunduÄŸu ekonomik dar boÄŸazÄ±n ancak diÄŸer siyasi partilerin de desteÄŸi ile aÅŸÄ±labileceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ kamuoyunda oldukÃ§a yaygÄ±n.

Yeni hÃ¼kÃ¼met programÄ±nÄ±n gereÄŸi gibi tartÄ±ÅŸÄ±lmamasÄ± ve meclis tarafÄ±ndan alelacele onaylamasÄ± da bir diÄŸer eleÅŸtiri konusu. BazÄ± bakanlÄ±klarÄ±n birleÅŸtirilme gerekÃ§eleri ve atanan yeni bakanlarÄ±n programlarÄ± mecliste henÃ¼z gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmedi.

Meclis Ã§oÄŸunluÄŸunu elinde bulunduran MÄ±sÄ±r'Ä± Destekleme Koalisyonu BaÅŸkanÄ± Muhammed es-Suveydi, eleÅŸtirilere cevaben meclisin, mali yÄ±lÄ±n sonunda yani 30 Haziran'dan sonra hÃ¼kÃ¼metin icraatÄ±nÄ± mercek altÄ±na alacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

MÄ±sÄ±rlÄ±lar arasÄ±nda son yÄ±llarda Ã¼lkede bir istikrar ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± kanaati oluÅŸsa da ekonominin sadece bakanlarÄ± deÄŸiÅŸtirmekle dÃ¼zelmeyeceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ hakim.

HalkÄ±n Ã¶nemli bir kesimi kabinenin ve haliyle bakanlarÄ±n bir "geÃ§iÅŸ dÃ¶nemi hÃ¼kÃ¼meti" gibi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve devleti yÃ¶neten egemen gÃ¼Ã§lerin hÃ¼kÃ¼metten daha etkili olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.

HÃœKÃœMETÄ°N GELECEÄžÄ° EKONOMÄ°YE BAÄžLI

MÄ±sÄ±r BaÅŸbakanÄ± Åžerif Ä°smail, gÃ¶reve geldiÄŸi EylÃ¼l 2015'ten bugÃ¼ne kadar hÃ¼kÃ¼mette ikisi geniÅŸ kapsamlÄ± olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ revizyon yaptÄ±.

Ä°lk geniÅŸ kapsamlÄ± deÄŸiÅŸiklik hÃ¼kÃ¼metin kuruluÅŸundan yaklaÅŸÄ±k 6 ay sonra yapÄ±ldÄ±. Mart 2016'daki revizyonla deÄŸiÅŸtirilen 10 isim arasÄ±nda ulaÅŸtÄ±rma, adalet, yatÄ±rÄ±m ve turizm bakanlarÄ± da yer aldÄ±.

Ä°smail hÃ¼kÃ¼metinde EylÃ¼l 2016'da gÃ¶revinden istifa eden Tedarik ve Ä°Ã§ Ticaret BakanÄ± Halid Hanefi'nin yerine ise TÃ¼mgeneral Muhammed Ali eÅŸ-Åžeyh atandÄ±.

HÃ¼kÃ¼mette son revizyon da Ã¶nceki gÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirildi. Dokuz bakanÄ± kapsayan kabine deÄŸiÅŸikliÄŸinde aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak ekonomiyle ilgili bakanlarÄ±n yerine yeni isimler atandÄ±.

MÄ±sÄ±r'da bir buÃ§uk yÄ±lda yapÄ±lan Ã¼Ã§ revizyona raÄŸmen hÃ¼kÃ¼metin yÄ±prandÄ±ÄŸÄ± ve geleceÄŸinin ekonomiye baÄŸlÄ± olduÄŸu belirtiliyor. Ekonomide beklenen iyileÅŸmenin gerÃ§ekleÅŸmemesi halinde hÃ¼kÃ¼met kurma gÃ¶revinin baÅŸka birine verilmesi kuvvetle muhtemel gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

KAYNAK: AA