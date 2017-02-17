ÅžanlÄ±urfa ViranÅŸehir'de terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±: 1'i Ã§ocuk 2 ÅŸehit

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±nÂ ViranÅŸehirÂ ilÃ§esinde SavcÄ±lar Sitesine bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da 11 yaÅŸÄ±ndakiÂ Ahmet Oktay GÃ¼nak hayatÄ±nÄ± kaybetti, 15 kiÅŸi yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan enkazda yapÄ±lan incelemede mahalle bekÃ§isi Ä°brahim Kete'nin de ÅŸehit olduÄŸu belirlendi.
Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, YeniÅŸehir Mahallesi'ndeki SavcÄ±lar Sitesi Ã¶nÃ¼nde dÃ¼n akÅŸam yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgeyi gÃ¼venlik Ã§emberine alan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
Enkazda yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda bir kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"ViranÅŸehir ilÃ§emizde adliye personelinin ikamet ettiÄŸi lojmanlara dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da, lojmanlarda gÃ¶revli ViranÅŸehir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kadrosunda Ã§alÄ±ÅŸan mahalle bekÃ§isi Ä°brahim KeteÂ ÅŸehitÂ olmuÅŸtur. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan kaybolduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde alÄ±nan bilgiler Ã¼zerine patlamanÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± enkazda baÅŸlatÄ±lan arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda Ä°brahim Kete'nin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."
Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali GÃ¼ngÃ¶r Azim Tuna, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyenlerin yakalanmasÄ± iÃ§in gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin seferber edildiÄŸini sÃ¶yledi.
Olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybeden ve ilk bilgilere gÃ¶re 3 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu bildirilen Ã§ocuÄŸun, detaylÄ± incelemelerin ardÄ±ndan 11 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Oktay GÃ¼nak olduÄŸu tespit edildi.
GÃ¼nak'Ä±n cesedi, cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n olay yerindeki incelemelerini tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ViranÅŸehir Devlet Hastanesine getirildi. Ceset, daha sonra otopsi iÅŸlemleri iÃ§in ambulansla ÅžanlÄ±urfa Adli TÄ±p Kurumu morguna taÅŸÄ±ndÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Vali Tuna'dan bilgi aldÄ±. ErdoÄŸan, bombalÄ± araÃ§la gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden 3 yaÅŸÄ±ndaki erkek Ã§ocuÄŸa Allah'tan rahmet, 15 yaralÄ±ya acil ÅŸifa dileÄŸinde bulundu.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± taziye mesajÄ±nda, "ÅžanlÄ±urfa'da masum bir evladÄ±mÄ±zÄ±n hunharca Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve 15 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yaralanmasÄ±na yol aÃ§an katil terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ lanetliyorum. Ã‡ocuk masumiyetini katleden ve hayata kasteden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri bÃ¼tÃ¼n unsurlarÄ±yla birlikte helak olacaklardÄ±r." dedi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman SoyluÂ da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ViranÅŸehir'de adliye konutlarÄ± Ã¶nÃ¼nde patlama oldu. 15 civarÄ±nda hafif yaralÄ± olduÄŸunu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z iletti. Bir Ã§ocuÄŸumuz ÅŸehit oldu. Allah rahmet eylesin. YaklaÅŸÄ±k 5 aydÄ±r peÅŸinde olduÄŸumuz bir hain var ve Ã¼lkemizde son 4-5 aydÄ±r gerÃ§ekleÅŸtirilen bir Ã§ok olayÄ±n faili. Kahraman gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimiz gereken cevabÄ± verdi ve etkisiz hale getirdiler." ifadelerini kullandÄ±.
TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±yla Irak'Ä±n kuzeyi Kandil, Zap ve Metina bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, PKK'lÄ±larÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu 12 sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nak imha edildi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "TCDD TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ile Bulgar DemiryollarÄ± arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma ile Ä°stanbul-Sofya Ekspresi, 20 Åžubat itibarÄ±yla seferlerine baÅŸlayacak" dedi
Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n angajman kurallarÄ± gereÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan TSK personelinin Rusya'ya seyahatini yasaklayan Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, konuyu yeniden ele almak Ã¼zere Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±
ViranÅŸehir'de dÃ¼n akÅŸam gerÃ§ekleÅŸen ve 2 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda 26 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirildi
ViranÅŸehir'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± oluÅŸan tahribat gÃ¼n aydÄ±nlanÄ±nca ortaya Ã§Ä±ktÄ±
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, YukarÄ± KarabaÄŸ'da 20 Åžubat'ta yapÄ±lacak ve gayrimeÅŸru olarak gÃ¶rÃ¼len referandumla ilgili "Ãœlkemiz, Azerbaycan'Ä±n egemenliÄŸinin ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yeni bir ihlalini teÅŸkil edecek sÃ¶z konusu eylemi kÄ±namaktadÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± geldi
Ä°stanbul'da rÃ¼ÅŸvet ÅŸebekesine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 10 ilÃ§edeki 60 adreste arama yapÄ±ldÄ±
YSK'nÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimine gÃ¶re, seÃ§men listeleri bugÃ¼n askÄ±ya Ã§Ä±karÄ±lacak ve 26 Åžubat'a kadar askÄ±da kalacak
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aranan, eski hakim GÃ¼ndoÄŸdu ile savcÄ±lar Ã‡imen ve SarÄ±kaya, Ä°stanbul'da yakalandÄ±
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 53. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'na katÄ±lmak Ã¼zere Almanya'nÄ±n MÃ¼nih kentine geldi
Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmayla inÅŸa edilen ve bu yÄ±l hizmete girmesi planlanan SarÄ±kamÄ±ÅŸ Panorama MÃ¼zesi, sanal gerÃ§eklik gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼yle gezilebilecek, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 20 derece soÄŸuk ortamda o anÄ± yaÅŸatacak
TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne uygun yaÅŸantÄ±larÄ±nÄ± diÄŸer birÃ§ok TÃ¼rk topluluÄŸuna gÃ¶re daha uzun sÃ¼re devam ettiren YÃ¶rÃ¼kler, Anadolu'daki binlerce yÄ±llÄ±k yaÅŸam ÅŸekillerini gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, cezaevlerinin dÄ±ÅŸ gÃ¼venliÄŸinin jandarmada kalmasÄ± konusunda karara varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu nedenle dÄ±ÅŸ gÃ¼venliÄŸin Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na alÄ±nmasÄ± kararÄ±mÄ±zdan vazgeÃ§tik" dedi
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilÃ§esinde SavcÄ±lar Sitesine bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da biri Ã§ocuk 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 15 kiÅŸi yaralandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "El-Bab temizlendikten sonra hedef MÃ¼nbiÃ§â€™tir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ MÃ¼nbiÃ§ Araplara ait olan bir yerdir. Orada YPG var, orada PYD var, onlarÄ±n orayÄ± boÅŸaltmasÄ± gerekiyor" dedi