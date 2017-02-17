21:30, 17 Åžubat 2017 Cuma

ÅžanlÄ±urfa ViranÅŸehir'de terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±: 1'i Ã§ocuk 2 ÅŸehit

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±nÂ ViranÅŸehirÂ ilÃ§esinde SavcÄ±lar Sitesine bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da 11 yaÅŸÄ±ndakiÂ Ahmet Oktay GÃ¼nak hayatÄ±nÄ± kaybetti, 15 kiÅŸi yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan enkazda yapÄ±lan incelemede mahalle bekÃ§isi Ä°brahim Kete'nin de ÅŸehit olduÄŸu belirlendi.

VALÄ°LÄ°KTEN AÃ‡IKLAMA

Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, YeniÅŸehir Mahallesi'ndeki SavcÄ±lar Sitesi Ã¶nÃ¼nde dÃ¼n akÅŸam yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgeyi gÃ¼venlik Ã§emberine alan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Enkazda yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda bir kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"ViranÅŸehir ilÃ§emizde adliye personelinin ikamet ettiÄŸi lojmanlara dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da, lojmanlarda gÃ¶revli ViranÅŸehir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kadrosunda Ã§alÄ±ÅŸan mahalle bekÃ§isi Ä°brahim KeteÂ ÅŸehitÂ olmuÅŸtur. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan kaybolduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde alÄ±nan bilgiler Ã¼zerine patlamanÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± enkazda baÅŸlatÄ±lan arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda Ä°brahim Kete'nin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali GÃ¼ngÃ¶r Azim Tuna, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyenlerin yakalanmasÄ± iÃ§in gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin seferber edildiÄŸini sÃ¶yledi.

HAYATINI KAYBEDEN Ã‡OCUÄžUN KÄ°MLÄ°ÄžÄ° BELÄ°RLENDÄ°

Olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybeden ve ilk bilgilere gÃ¶re 3 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu bildirilen Ã§ocuÄŸun, detaylÄ± incelemelerin ardÄ±ndan 11 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Oktay GÃ¼nak olduÄŸu tespit edildi.

GÃ¼nak'Ä±n cesedi, cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n olay yerindeki incelemelerini tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ViranÅŸehir Devlet Hastanesine getirildi. Ceset, daha sonra otopsi iÅŸlemleri iÃ§in ambulansla ÅžanlÄ±urfa Adli TÄ±p Kurumu morguna taÅŸÄ±ndÄ±.

CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN BÄ°LGÄ° ALDI

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Vali Tuna'dan bilgi aldÄ±. ErdoÄŸan, bombalÄ± araÃ§la gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden 3 yaÅŸÄ±ndaki erkek Ã§ocuÄŸa Allah'tan rahmet, 15 yaralÄ±ya acil ÅŸifa dileÄŸinde bulundu.

BAÅžBAKAN YILDIRIM: TERÃ–R Ã–RGÃœTLERÄ° BÃœTÃœN UNSURLARIYLA HELAK OLACAKLARDIR

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± taziye mesajÄ±nda, "ÅžanlÄ±urfa'da masum bir evladÄ±mÄ±zÄ±n hunharca Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve 15 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yaralanmasÄ±na yol aÃ§an katil terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ lanetliyorum. Ã‡ocuk masumiyetini katleden ve hayata kasteden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri bÃ¼tÃ¼n unsurlarÄ±yla birlikte helak olacaklardÄ±r." dedi.

Ä°Ã‡Ä°ÅžLERÄ° BAKANI SOYLU'DAN AÃ‡IKLAMA

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman SoyluÂ da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ViranÅŸehir'de adliye konutlarÄ± Ã¶nÃ¼nde patlama oldu. 15 civarÄ±nda hafif yaralÄ± olduÄŸunu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z iletti. Bir Ã§ocuÄŸumuz ÅŸehit oldu. Allah rahmet eylesin. YaklaÅŸÄ±k 5 aydÄ±r peÅŸinde olduÄŸumuz bir hain var ve Ã¼lkemizde son 4-5 aydÄ±r gerÃ§ekleÅŸtirilen bir Ã§ok olayÄ±n faili. Kahraman gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimiz gereken cevabÄ± verdi ve etkisiz hale getirdiler." ifadelerini kullandÄ±.