09:27, 18 Şubat 2017 Cumartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün | 18 Şubat 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ ve Malatya'daki toplu açılış törenlerine iştirak edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret kapsamında Almanya'da temaslarda bulunacak.

3- 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konferans çerçevesinde görüşmelere katılacak.

- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ikili görüşmelerde bulunacak.

- Konferans kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence konuşma yapacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Dostluk Derneğince Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Sistemine Dostlarla Evet" programına, İktisadi Araştırmalar Vakfınca Grand Cevahir Otel'de gerçekleştirilecek "Yönetim Sistemi Değişikliğinin Türk Ekonomisine Etkileri" konferansına ve AK Parti Esenler İlçe Başkanlığınca Esenler Kültür Merkezi'nde referandum çalışmalarına başlanması dolayısıyla yapılacak programa katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de basın toplantısı yapacak, Şeker Fabrikası'ndaki çiftçi eğitim toplantısına ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde hayırseverlere ödül törenine katılacak

3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Mersin Valiliğini ziyaret edecek, yeni arkeoloji müzesi inşaatını inceleyecek, AK Parti il ve ilçe teşkilatı üyeleriyle buluşacak, Boğaziçi Üniversitesi Tarsus-Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi açılış törenine iştirak edecek.

- Elvan ayrıca bazı ziyaretlerde bulunacak

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Türk Konfederasyonunun başkanlığında, üye çatı kuruluşlarının yöneticilerini kabul edecek.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği Olağan Genel Kurulu'na katılacak, DB Tarımsal Enerji şirketinin fabrikasını, Torbalı Belediye Başkanlığı, AK Parti İl Başkanlığı ziyaret edecek, sanayici ve iş adamları ile bir araya gelecek.

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Adana Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, iş adamları ile toplantıda bir araya gelecek, parti teşkilatının sandık yönetimleri toplantısına iştirak edecek.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor-Kardemir Karabükspor, Medipol Başakşehir-Gaziantepspor ve Çaykur Rizespor-Galatasaray maçları oynanacak.

2- TFF 1. Lig'in 21. haftasında Manisaspor-Giresunspor, Altınordu-Adana Demirspor ve Şanlıurfaspor-Göztepe karşılaşmaları yapılacak.

3- Basketbolda İntegral Forex Türkiye Kupası yarı finalinde Banvit-Galatasaray Odeabank ve Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes maçları oynanacak.

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 18. haftası, MBK Doğuş-İstanbul Üniversitesi, Tosyalı Toyo Osmaniye-Canik Belediyespor ve Girne Üniversitesi-BOTAŞ maçlarına sahne olacak.

5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe, Halkbank-İdmanocağı, VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA, Seramiksan-Sarıyer Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Muratpaşa Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor karşı karşıya gelecek.

7- Spor Toto 2. lig Kırmızı Grup'ta MKE Ankaragücü ile Tokatspor karşılaşacak.

ÖZEL HABER

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

- "TCDD Taşımacılık ile Bulgar Demiryolları arasında imzalanan anlaşma ile İstanbul-Sofya Ekspresi, 20 Şubat itibarıyla seferlerine başlayacak"

- "Kapıkule-İstanbul demiryolu hattındaki yol yenileme çalışmalarının tamamlandı"

- "Seyahat süresi yaklaşık 9 saat 50 dakika olacak"

2- İngiliz bakan Alan Duncan AA'ya konuştu

- İngiltere’nin Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Duncan:

- "Türkiye’deki darbe girişimi benim bakan olarak göreve başladığım gün gerçekleşti. Dışişleri Bakanı'na ve Başbakan'a 'Bu çok önemli. Bunu anlamalıyız. Oraya gidiyorum' dedim"

- “Sadece İngiltere, gerçekte ne olup bittiğini anladığını doğru dürüst bir şekilde ifade etti. Avrupa’nın geri kalanı bu darbe girişiminin bütün ülke için derin, travmatik bir deneyim olduğunu, bu girişimin yanlışlığını takdir etmekte çok yavaş kaldı”

- “Darbe girişimini ve Türkiye’nin karşı karşıya olduğu diğer terör tehditlerini dikkate aldığınızda, bence koltuğunuzda rahatça oturup Türkiye’ye ders vermek yerine, istikrarlı, demokratik, bölgede çok önemli ve güçlü bir unsur olması için onunla işbirliği yapmalısınız”

- “Her ülke AB’den farklı şeyler almayı bekler. Biz onu bağımsızlığımıza, parlamenter egemenliğimize tehdit gibi hissettik. AB’ye katılmanın kendi çıkarına olup olmayacağına karar vermek Türkiye’ye kalmış”

3- "Türkiye ve Rusya arasında yeni bir işbirliği köprüsü kuracağız”

- Moskova merkezli Uluslararası İslami Ticaret Birliği Başkanı Marat Kabayev:

- "İstanbul'daki temsilciliğimiz iki ülke arasında yeni bir işbirliği ve dostluk köprüsü oluşturacak"

- "Türk iş dünyası ile iyi ilişkilerimiz var. Türk iş adamları ile her türlü proje ve planı değerlendirmeye hazırız"

- "Rusya'da yaşayan Müslümanlar olarak biz de kendimizi göstermek istedik. Bu birlik Rusya ve İslam dünyası arasında bir platform olacak"