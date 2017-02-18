09:31, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

FETÃ– firarileri GÃ¼ndoÄŸdu, Ã‡imen ve SarÄ±kaya yakalandÄ±





FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aranan, eski hakim GÃ¼ndoÄŸdu ile savcÄ±lar Ã‡imen ve SarÄ±kaya, Ä°stanbul'da yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aranan,Â eski hakim Dursun Ali GÃ¼ndoÄŸduÂ ileÂ savcÄ±lar Adnan Ã‡imenÂ veÂ Sadrettin SarÄ±kaya, Ä°stanbul'da yakalandÄ±.



''Selam Tevhid" soruÅŸturmasÄ±nda kumpas yaptÄ±klarÄ±na iliÅŸkin, haklarÄ±nda tutuklamaya yÃ¶nelik yakalama kararÄ± bulunan eski hakim Dursun Ali GÃ¼ndoÄŸdu ile eski savcÄ± Adnan Ã‡imen, KayaÅŸehir'de birlikte saklandÄ±klarÄ± evde yakalandÄ±. Eski savcÄ±Â Sadrettin SarÄ±kayaÂ da yakÄ±n bir evde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan yakalanan ÅŸÃ¼pheliler, Vatan Caddesindeki Emniyet yerleÅŸkesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â



GÃ¼ndoÄŸduÂ veÂ SarÄ±kaya'nÄ±n saklandÄ±klarÄ± evde yapÄ±lan aramada, 2 boÅŸ pasaport ve farklÄ± kiÅŸilere ait nÃ¼fus cÃ¼zdanlarÄ± bulundu.Â



YargÄ±tay 16. Ceza Dairesinde yargÄ±lamalarÄ± bulunan GÃ¼ndoÄŸdu, SarÄ±kaya ve Ã‡imen, sabah BakÄ±rkÃ¶y Adliyesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼lecek ve SEGBÄ°S sistemiyle daireye ifade verecek.

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