FETÃ– firarileri GÃ¼ndoÄŸdu, Ã‡imen ve SarÄ±kaya yakalandÄ±

FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aranan,Â eski hakim Dursun Ali GÃ¼ndoÄŸduÂ ileÂ savcÄ±lar Adnan Ã‡imenÂ veÂ Sadrettin SarÄ±kaya, Ä°stanbul'da yakalandÄ±.
''Selam Tevhid" soruÅŸturmasÄ±nda kumpas yaptÄ±klarÄ±na iliÅŸkin, haklarÄ±nda tutuklamaya yÃ¶nelik yakalama kararÄ± bulunan eski hakim Dursun Ali GÃ¼ndoÄŸdu ile eski savcÄ± Adnan Ã‡imen, KayaÅŸehir'de birlikte saklandÄ±klarÄ± evde yakalandÄ±. Eski savcÄ±Â Sadrettin SarÄ±kayaÂ da yakÄ±n bir evde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan yakalanan ÅŸÃ¼pheliler, Vatan Caddesindeki Emniyet yerleÅŸkesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â
GÃ¼ndoÄŸduÂ veÂ SarÄ±kaya'nÄ±n saklandÄ±klarÄ± evde yapÄ±lan aramada, 2 boÅŸ pasaport ve farklÄ± kiÅŸilere ait nÃ¼fus cÃ¼zdanlarÄ± bulundu.Â
YargÄ±tay 16. Ceza Dairesinde yargÄ±lamalarÄ± bulunan GÃ¼ndoÄŸdu, SarÄ±kaya ve Ã‡imen, sabah BakÄ±rkÃ¶y Adliyesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼lecek ve SEGBÄ°S sistemiyle daireye ifade verecek.
TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±yla Irak'Ä±n kuzeyi Kandil, Zap ve Metina bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, PKK'lÄ±larÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu 12 sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nak imha edildi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "TCDD TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ile Bulgar DemiryollarÄ± arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma ile Ä°stanbul-Sofya Ekspresi, 20 Åžubat itibarÄ±yla seferlerine baÅŸlayacak" dedi
Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n angajman kurallarÄ± gereÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan TSK personelinin Rusya'ya seyahatini yasaklayan Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, konuyu yeniden ele almak Ã¼zere Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±
ViranÅŸehir'de dÃ¼n akÅŸam gerÃ§ekleÅŸen ve 2 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda 26 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirildi
ViranÅŸehir'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± oluÅŸan tahribat gÃ¼n aydÄ±nlanÄ±nca ortaya Ã§Ä±ktÄ±
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, YukarÄ± KarabaÄŸ'da 20 Åžubat'ta yapÄ±lacak ve gayrimeÅŸru olarak gÃ¶rÃ¼len referandumla ilgili "Ãœlkemiz, Azerbaycan'Ä±n egemenliÄŸinin ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yeni bir ihlalini teÅŸkil edecek sÃ¶z konusu eylemi kÄ±namaktadÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± geldi
Ä°stanbul'da rÃ¼ÅŸvet ÅŸebekesine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 10 ilÃ§edeki 60 adreste arama yapÄ±ldÄ±
YSK'nÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimine gÃ¶re, seÃ§men listeleri bugÃ¼n askÄ±ya Ã§Ä±karÄ±lacak ve 26 Åžubat'a kadar askÄ±da kalacak
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aranan, eski hakim GÃ¼ndoÄŸdu ile savcÄ±lar Ã‡imen ve SarÄ±kaya, Ä°stanbul'da yakalandÄ±
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 53. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'na katÄ±lmak Ã¼zere Almanya'nÄ±n MÃ¼nih kentine geldi
Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmayla inÅŸa edilen ve bu yÄ±l hizmete girmesi planlanan SarÄ±kamÄ±ÅŸ Panorama MÃ¼zesi, sanal gerÃ§eklik gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼yle gezilebilecek, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 20 derece soÄŸuk ortamda o anÄ± yaÅŸatacak
TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne uygun yaÅŸantÄ±larÄ±nÄ± diÄŸer birÃ§ok TÃ¼rk topluluÄŸuna gÃ¶re daha uzun sÃ¼re devam ettiren YÃ¶rÃ¼kler, Anadolu'daki binlerce yÄ±llÄ±k yaÅŸam ÅŸekillerini gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, cezaevlerinin dÄ±ÅŸ gÃ¼venliÄŸinin jandarmada kalmasÄ± konusunda karara varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu nedenle dÄ±ÅŸ gÃ¼venliÄŸin Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na alÄ±nmasÄ± kararÄ±mÄ±zdan vazgeÃ§tik" dedi
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilÃ§esinde SavcÄ±lar Sitesine bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da biri Ã§ocuk 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 15 kiÅŸi yaralandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "El-Bab temizlendikten sonra hedef MÃ¼nbiÃ§â€™tir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ MÃ¼nbiÃ§ Araplara ait olan bir yerdir. Orada YPG var, orada PYD var, onlarÄ±n orayÄ± boÅŸaltmasÄ± gerekiyor" dedi