DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:36, 18 Åžubat 2017 Cumartesi
Balkanlar
09:35, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
Bosna Hersek, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ± yeniden aÃ§acak
Bosna Hersek, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ± yeniden aÃ§acak

Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinin BoÅŸnak Ã¼yesi Bakir Ä°zetbegovic, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± yeniden soykÄ±rÄ±m davasÄ± aÃ§acaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'in SÄ±rbistan'a karÅŸÄ±Â soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ± yeniden aÃ§acaÄŸÄ± bildirildi.

Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinin BoÅŸnak Ã¼yesi BakirÂ Ä°zzetbegoviÃ§'in himayesinde, Ã¼lkedeki siyasi parti ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± temsilcilerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla baÅŸkent Saraybosna'da dÃ¼zenlenen danÄ±ÅŸma toplantÄ±sÄ±nda, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n revize edilmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±.

Ä°zzetbegoviÃ§, danÄ±ÅŸma toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Lahey'deki UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±'nda SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± yeniden soykÄ±rÄ±m davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n krize neden olacaÄŸÄ±nÄ± ancak bu krizin "bazÄ±larÄ±nÄ±n tehdit olarak Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte olmayacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.

SoykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n revize edilmesinin hiÃ§ kimsenin hakkÄ±nÄ± ihlal etmediÄŸini vurgulayan Ä°zzetbegoviÃ§, "DavanÄ±n yenilenmesinden vazgeÃ§ilmesi, Bosna Hersek devletinin ve kurbanlarÄ±n haysiyetine zarar verirdi." ifadelerini kullandÄ±.

DavanÄ±n revize edilmesine, danÄ±ÅŸma toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan 50'den fazla temsilcinin oy birliÄŸi ile karar verildiÄŸini aktaran Ä°zzetbegoviÃ§, "Bu davanÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±, kurbanlarÄ±n hakkÄ±dÄ±r. Adalet ve hakikat peÅŸinde olan herkes bizim yerimizde olsa aynÄ±sÄ±nÄ± yapardÄ±." dedi.

Ä°zzetbegoviÃ§, davanÄ±n gelecek hafta aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, davadaki yeni kanÄ±tlarÄ±n eski SÄ±rp komutan Ratko Mladic'in yargÄ±lanmasÄ± sÃ¼recinde ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kanÄ±tlarda eski Yugoslavya'dan binlerce askerin soykÄ±rÄ±ma iÅŸtirak ettiÄŸinin ve dÃ¶nemin devlet baÅŸkanÄ± Slobodan Milosevic rejiminin soykÄ±rÄ±ma lojistik destek verdiÄŸinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶zlerine ekledi.

Ä°LK DAVA, DELÄ°L YETERSÄ°ZLÄ°ÄžÄ°NDEN DÃœÅžMÃœÅžTÃœ

UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, 2007 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda, Bosna Hersek'in SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ± delil yetersizliÄŸinden reddetmiÅŸ, Bosna Hersek'e yeni deliller bulmasÄ± ÅŸartÄ±yla 10 yÄ±l iÃ§inde yeniden dava aÃ§ma hakkÄ± tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

Mahkemenin davanÄ±n revize edilmesi iÃ§in tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re, ÅŸubat ayÄ± sonunda dolacak.



Ä°lgili Konular Bosna Hersek SÄ±rbistan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Balkanlar Haberleri
Paris'teki polis ÅŸiddetine Londra'da protesto FOTO
Paris'teki polis ÅŸiddetine Londra'da protesto | FOTO

Fransa'nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde toplanan sivil toplum kuruluÅŸu Ã¼yeleri, Paris'te yaÅŸanan olayla ilgili aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 4 polisin hapsedilmesini istedi
GÃ¼rcistan'da televizyon kanalÄ± protesto iÃ§in ekranÄ±nÄ± kararttÄ±
GÃ¼rcistan'da televizyon kanalÄ± protesto iÃ§in ekranÄ±nÄ± kararttÄ±

GÃ¼rcistan'Ä±n Ã¶nde gelen televizyon kanallarÄ±ndan "Rustavi 2"nin yayÄ±nÄ±nÄ±n, kanal aleyhine aÃ§Ä±lan dava nedeniyle protesto amacÄ±yla durdurulduÄŸu bildirildi
Ä°srail'den BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilere sert mÃ¼dahale
Ä°srail'den BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilere sert mÃ¼dahale

Yahudi iÅŸgal birimleri ve "AyrÄ±m DuvarÄ±"na karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere Ä°srail askerleri mÃ¼dahale etti, onlarca Filistinli atÄ±lan gazdan etkilendi
Meksika'da Trump'a 'etten duvarlÄ±' protesto
Meksika'da Trump'a 'etten duvarlÄ±' protesto

Meksika'da yÃ¼zlerce kiÅŸi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n iki Ã¼lke arasÄ±na duvar inÅŸa etme planÄ±nÄ± "etten duvar" Ã¶rerek protesto etti
Bosna Hersek SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ± yeniden aÃ§acak
Bosna Hersek, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ± yeniden aÃ§acak

Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinin BoÅŸnak Ã¼yesi Bakir Ä°zetbegovic, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± yeniden soykÄ±rÄ±m davasÄ± aÃ§acaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Trump 100 bin kiÅŸiyle gÃ¶Ã§menlerin peÅŸine dÃ¼ÅŸecek' iddiasÄ±
'Trump, 100 bin kiÅŸiyle gÃ¶Ã§menlerin peÅŸine dÃ¼ÅŸecek' iddiasÄ±

The Associated Pressâ€™in haberine gÃ¶re, Trump 11 farklÄ± eyalette yaklaÅŸÄ±k 100 bin gÃ¼venlik gÃ¶revlisini kullanarak yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menleri yakalamaya hazÄ±rlanÄ±yor
53 UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± baÅŸladÄ±
53. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± baÅŸladÄ±

Almanya Savunma BakanÄ± Leyen, "Bizimle benzer gÃ¶rÃ¼ÅŸleri paylaÅŸan daha fazla MÃ¼slÃ¼man ve Arap Ã¼lkesi ile ortaklÄ±klar aramamÄ±z lazÄ±m." dedi.
Irak'ta Ã¼st dÃ¼zey DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Irak'ta Ã¼st dÃ¼zey DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Irak Enbar'da uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda DEAÅž'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey isimlerinden biri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Cenevre'deki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde 3 konu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek
Cenevre'deki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde 3 konu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek

Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde gelecek hafta baÅŸlayacak Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde "yÃ¶netim", "yeni anayasa" ve "seÃ§imler" konusunun ele alÄ±nacaÄŸÄ± bildirildi
MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ±'nda askere bombalÄ± saldÄ±rÄ±
MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ±'nda askere bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Kuzey Sina'da yola dÃ¶ÅŸenen bombanÄ±n patlatÄ±lmasÄ± sonucu 3 asker Ã¶ldÃ¼, 4'Ã¼ yaralandÄ±
Yunanistan'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklar ders baÅŸÄ± yaptÄ±
Yunanistan'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklar ders baÅŸÄ± yaptÄ±

Yunanistan'da Shisto sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda kalan 31 Ã§ocuk, Atina'daki bir lisede ders baÅŸÄ± yaptÄ±.
Kazakistan'da Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ 7 Ã¶lÃ¼
Kazakistan'da Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼: 7 Ã¶lÃ¼

Kazakistan'da askeri tatbikat sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu 7 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
quot BaÄŸÄ±msÄ±z quot Kosova 9 yaÅŸÄ±nda
"BaÄŸÄ±msÄ±z" Kosova 9 yaÅŸÄ±nda

SÄ±rbistan'dan ayrÄ±larak 17 Åžubat 2008 tarihinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Kosova'da BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼ kutlandÄ±
Fas-Ä°spanya sÄ±nÄ±rÄ±nda 110 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
Fas-Ä°spanya sÄ±nÄ±rÄ±nda 110 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Ä°spanya'nÄ±n Kuzey Afrika'daki topraÄŸÄ± Ceuta'ya yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 110 gÃ¶Ã§men gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
GÃ¼ney Sudan'da Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± istifa etti
GÃ¼ney Sudan'da Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± istifa etti

GÃ¼ney Sudan Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± istifa ederek muhalefete katÄ±ldÄ±
ÃœÃ§ Ã¼lke bakanlarÄ± Libya iÃ§in biraraya gelecek
ÃœÃ§ Ã¼lke bakanlarÄ± Libya iÃ§in biraraya gelecek

Tunus, Cezayir ve MÄ±sÄ±r'Ä±n dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±, Libya'daki krize Ã§Ã¶zÃ¼m Ã§abalarÄ± kapsamÄ±nda bir araya gelecek

Haberler

Bosna Hersek yeni neyzenlerini yetiÅŸtiriyor | FOTO
Bosna Hersek yeni neyzenlerini yetiÅŸtiriyor FOTO

Bosna Hersek'te eÄŸitime hava kirliliÄŸi engeli | FOTO
Bosna Hersek'te eÄŸitime hava kirliliÄŸi engeli FOTO

BosnalÄ± 'sÃ¼per dede' daÄŸcÄ±lÄ±ktan vazgeÃ§miyor
BosnalÄ± 'sÃ¼per dede' daÄŸcÄ±lÄ±ktan vazgeÃ§miyor

Bosna Hersek'te 'OsmanlÄ± Mimarisinin Ä°ncileri' sergisi | FOTO
Bosna Hersek'te 'OsmanlÄ± Mimarisinin Ä°ncileri' sergisi FOTO

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Softic ve Dzaferovic'i kabul etti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Softic ve Dzaferovic'i kabul etti

Dodik ABD'nin "yaptÄ±rÄ±m" kararÄ±nÄ± eleÅŸtirdi
Dodik ABD'nin quot yaptÄ±rÄ±m quot kararÄ±nÄ± eleÅŸtirdi

ABD SÄ±rp lider Dodik'in malvarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dondurdu
ABD SÄ±rp lider Dodik'in malvarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dondurdu

BoÅŸnakÃ§a, gelecek yÄ±l seÃ§meli ders olacak
BoÅŸnakÃ§a gelecek yÄ±l seÃ§meli ders olacak






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 