09:35, 18 Åžubat 2017 Cumartesi

Bosna Hersek, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ± yeniden aÃ§acak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'in SÄ±rbistan'a karÅŸÄ±Â soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ± yeniden aÃ§acaÄŸÄ± bildirildi.

Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinin BoÅŸnak Ã¼yesi BakirÂ Ä°zzetbegoviÃ§'in himayesinde, Ã¼lkedeki siyasi parti ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± temsilcilerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla baÅŸkent Saraybosna'da dÃ¼zenlenen danÄ±ÅŸma toplantÄ±sÄ±nda, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n revize edilmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±.

Ä°zzetbegoviÃ§, danÄ±ÅŸma toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Lahey'deki UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±'nda SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± yeniden soykÄ±rÄ±m davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n krize neden olacaÄŸÄ±nÄ± ancak bu krizin "bazÄ±larÄ±nÄ±n tehdit olarak Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte olmayacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.

SoykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n revize edilmesinin hiÃ§ kimsenin hakkÄ±nÄ± ihlal etmediÄŸini vurgulayan Ä°zzetbegoviÃ§, "DavanÄ±n yenilenmesinden vazgeÃ§ilmesi, Bosna Hersek devletinin ve kurbanlarÄ±n haysiyetine zarar verirdi." ifadelerini kullandÄ±.

DavanÄ±n revize edilmesine, danÄ±ÅŸma toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan 50'den fazla temsilcinin oy birliÄŸi ile karar verildiÄŸini aktaran Ä°zzetbegoviÃ§, "Bu davanÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±, kurbanlarÄ±n hakkÄ±dÄ±r. Adalet ve hakikat peÅŸinde olan herkes bizim yerimizde olsa aynÄ±sÄ±nÄ± yapardÄ±." dedi.

Ä°zzetbegoviÃ§, davanÄ±n gelecek hafta aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, davadaki yeni kanÄ±tlarÄ±n eski SÄ±rp komutan Ratko Mladic'in yargÄ±lanmasÄ± sÃ¼recinde ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kanÄ±tlarda eski Yugoslavya'dan binlerce askerin soykÄ±rÄ±ma iÅŸtirak ettiÄŸinin ve dÃ¶nemin devlet baÅŸkanÄ± Slobodan Milosevic rejiminin soykÄ±rÄ±ma lojistik destek verdiÄŸinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶zlerine ekledi.

Ä°LK DAVA, DELÄ°L YETERSÄ°ZLÄ°ÄžÄ°NDEN DÃœÅžMÃœÅžTÃœ

UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, 2007 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda, Bosna Hersek'in SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ± delil yetersizliÄŸinden reddetmiÅŸ, Bosna Hersek'e yeni deliller bulmasÄ± ÅŸartÄ±yla 10 yÄ±l iÃ§inde yeniden dava aÃ§ma hakkÄ± tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

Mahkemenin davanÄ±n revize edilmesi iÃ§in tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re, ÅŸubat ayÄ± sonunda dolacak.